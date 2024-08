Dos meses sin cobertura en los puestos de la Plaza de Abastos: “Estamos perdiendo clientes”

Comerciantes de la Plaza de Abastos, el segundo lugar más visitado de Santiago tras la Catedral, llevan más de dos meses sin cobertura móvil y en consecuencia sin Internet, lo que está dificultando su día a día. El mayor problema está en que no pueden recibir llamadas de los proveedores ni de clientes que hacen encargos, ni tampoco ellos mismos pueden realizar los pedidos a través de sus teléfonos. Es por ello que se ha convertido en una imagen habitual ver a los placeros con los TPV fuera de las naves buscando conexión para que los clientes puedan pagar las compras. Buena parte de ellos ya se han puesto en contacto con las compañías telefónicas para comunicar las incidencias, si bien por el momento no le han dado una solución.

David Noya, de Pájara Charcutería, y José Ramón del Río, de Moncho Cortadoría, tienen sus puestos uno frente al otro en la nave 8 de la Plaza. Ellos ya notificaron el pasado 30 de junio la incidencia a la compañía, recibiendo en días posteriores la siguiente comunicación: “Están notificadas a los técnicos de planta, pero en este momento no disponemos de un plazo de resolución”.

Para el pago con el sistema TPV David Noya cuenta, en conversación con EL CORREO GALLEGO, que “témonos que ir turnando porque hai algunhas que van e outras non”. Ayer mismo había una cliente que quería utilizarlo para hacer el pago y no funcionaba. “O que fago e reiniciar o aparato para saír do paso”, afirma.

En su caso, además, utiliza el whatssap para hacer los pedidos. “Cada vez que saio fóra da nave chéganme todas as mensaxes xuntas”, indica David Noya.

Mientras, José Ramón del Río que la mayoría del tiempo utiliza el teléfono fijo, dice que debe conectar la fibra de la Plaza para tener el servicio de teléfono , “pero para os móbiles non hai ningún remedio”. Cuando hace los pedidos, en su caso por ordenador, debe conectarle el wifi del móvil para alcanzar cobertura.

Hace solo unos días, Noya recibió un mensaje en el que se le indicaba que desde la notificación de la incidencia hasta su resolución le abonarían automáticamente en factura los días que no ha funcionado el servicio. No obstante, él lo que quiere “es tener cobertura móvil y conexión a Internet”, subraya.

En la misma situación está su compañero de nave Jesús Rey, que vende hortalizas. En su caso, ayer mismo le llamaron desde la compañía móvil para comunicarle que el problema estaba arreglado, sin embargo, apunta, estuvo toda la mañana sin cobertura. “En ocasións previas chegaron a dicirme que estaba todo correcto”, manifiesta, si bien en otras llamadas sí que reconocieron que había incidencias.

Él ya ha recibido en la factura del pasado mes de julio los importes notificados ante las reclamaciones hechas previamente. “Foi unha cantidade insignificante tendo en conta o que pago eu ao mes polas liñas que teño”, dice.

En su caso, también atendió a varias personas durante la mañana de ayer a las que en un primer momento no les pudo cobrar con el TPV. “A clave é ter wifi no móvil”, menciona.

La escasez de cobertura también se aprecia en otras naves de la Plaza, como la número 7, donde trabaja Pilar Vispo, una de las socias de A Casa da Quenlla, donde se venden frutas, verduras y hortalizas, Asegura que están incomunicados desde hace más de un mes. “É como se tiveramos abandonados”, señala. Cuenta que a la hora de hacer los pedidos telefónicos “hai veces que resulta imposible contactar cos provedores”. También es habitual que tenga que salir de su puesto con el TPV. “Isto pásanos á gran maioría”, relata Pilar, asegurando que hasta el momento nunha había tenido una incidencia similar tan prolongada en el tiempo.

En Primicias Raíña, un puesto de dulces artesanales en el que se ofrecen productos ecológicos e inclusivos, están viendo cómo sus ventas se ven perjudicadas. “Estamos perdendo de vender porque hai clientes que chaman por teléfono e non entenden que non lles collas a chamada”, relata Ana Aller, una de las encargadas de la venta de dulces, y que ya lleva con el problema de la falta de cobertura desde hace tres o cuatro meses. “Téñenme traído reacados dende outros postos ao non poder contactar comigo”, relata.

Fibra óptica en el casco histórico de la ciudad

El problema de cobertura en la Plaza de Abastos se alarga en el tiempo, pese a que el pasado mes de marzo finalizaba el proceso de instalación de fibra óptica en el casco histórico. De esta manera, Santiago se convirtió en pionera, entre las Ciudades Patrimonio, en la dotación de este servicio dentro de la almendra. Sin embargo, los contratiempos con la cobertura móvil y de Internet en los puestos del Mercado se han vuelto habituales, para desesperación de los comerciantes.

Desde el otoño de 2020, en un total de 13 fases, se han instalando más de 21 kilómetros de cable en la zona vieja y más de 1.000 cajas ‘Compostela’ (dispositivo de menor tamaño que los habituales y bautizado así por ser creado ad hoc), que dota de conexión digital a más de 6.000 hogares de la ciudad.

