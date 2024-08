Raxoi defiende que los vecinos de la Praza Roxa “están encantados” con los semáforos en ámbar

El concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, aseguró ayer que las asociaciones de comerciantes y vecinos del Ensanche, más concretamente los de la Praza Roxa, “están encantados” con el funcionamiento de los semáforos, que desde el pasado 15 de diciembre se mantienen en ámbar intermitente. Duro respondía de este modo a la queja formulada por el PP la semana pasada al denunciar un “apagado” que “está a causar problemas de seguridade nos peóns e vehículos”.

El edil de Mobilidade negó que se estén produciendo esos problemas y afirmó que “non houbo ningún tipo de incidente e manteremos, por suposto, a medida”. Duro defendió que los semáforos de la Praza Roxa “cando funcionaban en verde para peóns ou para vehículos creaban acumulación tanto dun elemento como do outro, pero fundamentalmente de vehículos que quedaban parados, atascados, cos motores funcionando, etc. Con un semáforo intermitente para vehículos e de paso libre para peóns, fai que o vehículo se adapte aos espazos que ten para circular”.

Preferencia de peatones y ciclistas

El concelleiro recordó que "todo o Ensanche e a praza Roxa en concreto, leva xa desde o pasado mandato de Compostela Aberta declarado unha zona 30, de preferencia ciclista e peonil. Esa declaración significa que o que tes que priorizar é a circulación de peóns e de bicicletas, e non tanto de vehículos".