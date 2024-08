Las Anpas ven positivas las obras en los centros educativos de Santiago pero echan en falta otras muy demandadas

La puesta a punto que se está realizando en los centros educativos de Santiagodurante este verano ha sido bien acogida por la Federación de Anpas Compostela, que valora las actuaciones positivamente, aunque al mismo tiempo considera que “faltan outras moi importantes”. En total, la Xunta destina 377.000 euros a la realización de 15 actuaciones de pequeña y mediana envergadura en 13 colegios e institutos.

La presidenta del colectivo que agrupa a las asociaciones de madres y padres de alumnos, Esther Martínez, explica que “estase dando resposta a algunhas necesidades que eran fundamentais e que se levan moitos anos reclamando”, aunque al mismo tiempo indica que “iso non quere dicir que cheguen no momento oportuno, porque poderían terse acometido antes, nin que sexan todas as que a comunidade educativa demanda”.

Demandas de las Anpas

Así, entre las intervenciones previstas ponen como ejemplo las del CEIP de Vite, donde el arreglo de la fontanería y la instalación de pasarelas y rampas “levaban dez anos pedíndose, era un centro nunhas condicións límite. Polo tanto, era unha obra imprescindible, pero que chega tarde porque levaba moitos anos mal”. Del mismo modo, la reparación de aleros en el CEIP Pío XII “é imprescindible porque estaba condicionando moitísimo o uso dos espazos, había desprendementos e tiñan que deixar de utilizar algunhas zonas”.

Sin embargo, en estos centros también se solicitan otras mejoras. En el de Vite las familias reclaman que se pinte la fachada y que arreglen la zona arbolada para que sea accesible y segura para el alumnado, mientras que en el Pío XII reivindican una rampa de acceso en la entrada de la avenida de Compostela. De igual manera, echan en falta la renovación de los baños del CEIP Monte dos Postes y en el CEIP de Roxos, en el que piden también una cubierta para el paso entre sus dos edificios. Además, Martínez apunta que “algúns centros necesitan que se cubran zonas do patio para ter mellor uso, sobre todo en época de inverno”.

Estudio del mapa escolar

A largo plazo, la presidenta de la Fanpa Compostela considera que es necesario “facer un estudo do mapa escolar para ter unha idea, non só para responder as necesidades actuais, que hai que cubrilas, senón tamén para ter unha visión de futuro de cara a que centros necesitamos”.

Martínez cree que de este modo podría determinarse si son necesarias ampliaciones o construcciones de nuevas instalaciones y señala que es una labor en la que deberían trabajar conjuntamente la Xunta y el Concello de Santiago.

Ampliación del IES Eduardo Pondal

De este modo, la Federación de Anpas incide en que podría realizarse una mejor previsión para abordar obras como las de ampliación del IES Eduardo Pondal, donde temen que “imos quedar practicamente sen patio de recreo, cun patio moi pequeno”. Así, también pone como ejemplo el CEIP Cardeal Quiroga Palacios, donde “as súas instalacións neste momento non responden á cantidade de alumnado que teñen”.

Además, en el Eduardo Pondal tampoco consideran adecuado el momento de ejecución de los trabajos, cuyo inicio está previsto en noviembre. “As familias estamos ben preocupadas, porque o normal sería que as obras se tiveran iniciado en canto rematara o curso e se avanzara nestes meses de verán”, señala Martínez. Así, cree que “vai ser un ano moi complicado e imos quedar sen patio”.