Chegar aos grandes grupos de peregrinos: a maior dificultade dos informadores de Fráxil

Cúmprese hoxe a primeira semana de traballo dos informadores turísticos integrados na campaña Fráxil do Concello de Santiago, que traballa por conseguir un turismo sostible na cidade a través da concienciación de peregrinos e visitantes sobre o respecto patrimonial e o dereito ao descanso da veciñanza. Dende o pasado venres e durante todo o mes de setembro cinco parellas destes profesionais percorren as rúas próximas á Catedral e os accesos dos distintos camiños á améndoa da cidade.

O labor destes informadores, uniformados con chalecos e mochilas da campaña Fráxil, consiste en realizar unha enquisa a pé de rúa sobre a orixe dos visitantes, os días que permanecerán na cidade e o tipo de aloxamento de que farán uso, ademais de informar sobre o respecto patrimonial e concienciar sobre o nivel de ruído que pode molestar e mesmo ser perigoso para a veciñanza. Segundo os propios informadores contaron á prensa, a acollida da súa presenza na rúa foi boa, tanto na interacción cos visitantes coma coa propia veciñanza, que nalgún caso deu en chamarlles “os do silencio”.

Mais aínda que a valoración xeral é positiva, en canto á acollida de veciños e turistas, tamén contan que se deu algún caso de xente que se molesta coa súa interacción ou mesmo confunden o seu uniforme co dalgunha ONG, “ou nun primeiro momento pensan que lles queremos vender algo”, explican con humor. Unha dificultade que se pode paliar coa información en orixe que integrou a primeira fase da campaña Fráxil e que se centra, como en máis dunha ocasión explicaron a alcaldesa Goretti Sanmartín e a concelleira de Turismo, Míriam Louzao, “en concienciar nos puntos dende os que parten os peregrinos” e durante o Camiño, e segundo apuntaban onte os técnicos de Turismo de Santiago no aeroporto de Lavacolla-Rosalía de Castro.

Grandes grupos e bicicletas

A principal dificultade coa que se están a atopar durante esta primeira semana de traballo é precisamente a que afecta o núcleo da campaña, os grandes grupos de peregrinos. Hugo Caamaño e Patricia Parafita son dous destes informadores que durante os seis primeiros días de campaña rotaron polas áreas da Alameda, porta Faxeira e Franco e mais pola rúa de San Pedro e a praza 8 de marzo. “Os grandes grupos non se paran, teñen medo de perderse do resto”, explican, ademais de teren máis ansia por chegaren ao Obradoiro cando xa se atopan a escasos metros da praza.

Os peregrinos que chegan a Compostela en bicicleta son outro dos colectivos que segundo contan os propios informadores escapan ao alcance desta nova campaña municipal, polo simple feito de que non se paran con estas parellas, que como ben lembran “non somos policías” nin teñen entre os seus cometidos o de levar a cabo unha campaña “recriminatoria, senón informativa”.

Así pois, o maior traballo destas parellas céntrase nos grupos de camiñantes e turistas menos numerosos e máis receptivos a atendelos. Nestas interaccións explican tamén a boa acollida que teñen as explicacións que dan sobre outros barrios da cidade, outro dos obxectivos da campaña: aliviar de carga turística a cidade histórica e dar a coñecer outros barrios, como pode ser o Ensanche. “Tanto os peregrinos coma os visitantes agradecen a información, tamén porque moitos coñecen a zona vella e logo non saben que máis facer, así que coa axuda do mapa e do código QR descobren novos lugares”, explica Hugo Caamaño.

Campaña Fráxil: segunda fase

A actividade dos informadores turísticos nas rúas da cidade, forma parte da segunda fase da campaña Fráxil dotada con 76.167 euros, e vaise desenvolver durante 45 días –deu inicio o pasado venres e estenderase durante o mes de setembro–, pois segundo informaba a rexedora Sanmartín, lonxe do que pensa a maioría da veciñanza os “datos cos que conta o Concello indican que o maior número de compostelas se entrega entre mediados de agosto e no mes de setembro”.

O equipo de información a pé de rúa está composto por un total de 10 persoas, titulados no ciclo superior técnico de Guía e información turística, que se desprazan polos puntos de principal afluencia de visitantes por parellas, en horario de 9 a 13 horas, e rotando en cada unha das áreas cada tres días.