Curtocircuito gábase de “espírito inquedo” adentrándose nas profundidades oceánicas

As “profundidades oceánicas” centran a temática da XXI edición do Festival Internacional de Cinema Curtocircuito. Un lema e un concepto que percorren a programación tratando tamén de ser reflexo do “espírito inquedo e inmersivo” deste certame que pretende dende a súa orixe “amosar o talento emerxente” no mundo da creación cinematográfica galega e internacional.

Dende o 1 ao 6 de outubro o Teatro Principal de Santiago e mais a Sala Capitol serán os escenarios principais de Curtocircuito 2024, que durante os seis días nos que se desenvolve tamén contará con programa no Auditorio Abanca e mais na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC. Proxectaranse un total de 41 películas enmarcádas nos xéneros da ficción, do documental e do ensaio, e cuxa dirección recae nun 65% en mulleres artistas. Un dato que reforza o interese do festival polas creadoras e a arte en feminino e que supón un incremento dende a edición de 2023, na que xa máis da metade dos títulos a concurso estaban asinados por mulleres.

Cosmos é a sección oficial que conta cun maior número de películas, “apostando polo cinema narrativo máis arriscado e as propostas de vangarda”. Coa reflexión sobre a diversidade cultural e outros temas sociais contemporáneos, énchese este apartado internacional cun total de 25 filmes procedentes de 16 países, a maior parte españois e europeos –Alemaña, Francia, Bélxica, Suíza, Andorra, Austria, Países Baixos e Xeorxia–. Mais tamén procedentes dos Estados Unidos, Irán, Bangladesh, Filipinas ou Corea do Sur.

Entre os títulos de ficción de Cosmos cóntanse películas coma Radikals, do filipino Arvin Belarmino; Across the waters, da chinesa Viv Li dende Francia; Circle, da surcoreana Young Yu-mi; ou Lemon tree, da estadounidense Rachel Walden. Entre o xénero documental proxectaranse as estreas de Las novias del sur, de Elena López Riera, e Krutxalteatik uronarat, de Marina Lameiro; xunto a Frialdad, de Andrea Sánchez, e Exit through the cuckoo’s nest, do suízo Nikola Ilic. No apartado de ensaio poderase gozar das estreas de Aquí estoy sentado en una lata volando por encima del mundo, de Gala Hernandez; Into the magnetic fields, de Sandra Schäfer, e de The electric kiss, do austríaco Rainer Kohlberger, entre outras películas.

Panorama galego

As outras seccións oficiais de Curtocircuito son, coma cada edición, Planeta GZ e Supernova, que contan desta volta con nove e sete filmes, respectivamente. Cada un destes apartados está centrado no panorama galego, dun lado amosar as creacións “dos cineastas máis singulares do país”, con Planeta GZ, que desta volta se centra na “exploración da paisaxe rural a través do xénero documental”.

Entre os traballos concursantes en Planeta GZ atópanse Exposed, de Nela Fraga; Pechar caixas abrir caixas, de Hugo Amoedo; Queimar cando morra, de Inés Pintor; A blurred photograph is a space for a memory proposal, de Sabela Eiriz; Corre o vento, de Paula Fuentes e Guillermo Cabrera; Patios de luz, de Fran Rodríguez; Humedalia, de Irene Saenz; O patio, de Ariadna Cordal; e Histeria do meu pequeno mundo, de Pablo Fontenla.

Supernova céntrase, pola súa parte, en poñer no foco o cinema galego emerxente a través de xéneros coma o documental, a ficción e os filmes experimentais. Unha sección centrada na “procura da identidade propia” e con autoría “predominantemente feminina”. Entre os seis títulos atópanse Muiño d’Abaixo, de Cris Souto; A mirada delas, de Clara Maseda da Veiga; El cuerpo que existe más que yo, de Elena Mato, ou Pura, de Carmen Méndez.

Xurado e galardóns

A presenza feminina nesta XXI edición de Curtocircuito chega tamén á composición do xurado, que integran a programadora da Quincena de realizadores do Festival de Cannes, Caroline Maleville; os comisarios Gilherme Blanc –director do Centro Batalha do Porto, Portugal–, e Peter Taylor –director do Berwick Film Festival, Reino Unido– ; a xornalista e directora da revista Caimán. Cuadernos de cine, Jara Yáñez, e a escritora e antropóloga social, Valeria Mata.

A sección Cosmos conta con tres galardóns: Mellor película, dotado con 4.000 euros; Mellor película innovadora, con 2.000; Mellor película española, dotado con mil euros e outros tantos en aluguer de material de rodaxe. No panorama galego o premio principal é o Galiza, dotado con 2.000 euros, pero a sección Supernova tamén conta coa súa distinción, anque sen dotación económica, patrocinado por Galicia Calidade.

O público é parte fundamental do festival Curtocircuito, e a el correspóndelle decidir o seu premio, dotado con 1.500 euros. A mesma dotación é a do galardón que entrega a Cátedra Cruz Vermella da Universidade de Santiago. Un contía á que seguen os mil euros do premio Xurado novo. Por último, Curtocircuito entregará tamén o premio #OutraCompostela, galardón patrocinado por Galicia Film Comission e Turismo de Santiago que consiste na oferta de cursos de formación para os gañadores na Escola Unitaria.