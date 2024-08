Júbilo y emoción entre los 300 peregrinos de un Camino hacia Santiago que busca visibilizar las demencias

Júbilo, alegría inmensa y lágrimas de emoción al culminar en el Obradoiro un peregrinaje hacia Santiago que cada año recorren miles y miles de personas. Sentimientos que comparten la inmensa mayoría, pero cuya satisfacción se multiplica exponencialmente si quienes lo consiguen son familiares y personas con alguna demencia a las que un diagnóstico cambió su vida para siempre.

Por eso fue tan especial para los trescientos peregrinos de 26 países participantes en la segunda edición de Walking the Talk for Dementia demostrar que “hai vida despois do alzhéimer e aproveitar un reto como este para sacalo do estigma”, en palabras de Isabel Gey, presidenta de Agadea, entidad que ejerce de anfitriona y colabora con este movimiento internacional junto a Fagal y la USC.

Un reto “moi emocionante” el que iniciaron el lunes en Sarria ochenta personas, entre ellas una docena de pacientes, y a las que este jueves, recordó, “sumáronse duascentas familias de Agadea de toda Galicia”.

El brasileño Aguzzoli-Peres, segundo por la izquierda, con parte del grupo / Alina Rodríguez

Diagnosticada hace una década

Entre ellos, la granadina Kina García del Moral, diagnosticada hace una década y quien aseguró a los medios que su objetivo era “hacer visible lo invisible porque todo el mundo conoce el alzhéimer, pero cuando alguien lo tiene, se le esconde, a veces incluso la familia, y eso está muy mal”.

Tras denunciar que participó en un ensayo del que ahora solo se benefician afectados en países como Estados Unidos, China o Japón porque “los medicamentos son muy caros”, incidió en que a pesar de ello “hay un amplio abanico de terapias que se nos ofrecen desde las asociaciones de alzhéimer de España, con especialistas que nos apoyan y, poniendo de nuestra parte, esta enfermedad tiene salida”.

El brasileño Fernando Aguzzoli-Peres, impulsor de este proyecto, recalcó que con diagnósticos de demencia “se puede seguir viviendo, tener desafíos y hacer cosas increíbles como el Camino”.

Entre los participantes en el Camino desde Sarria había dos personas en silla de ruedas / Alina Rodríguez

Goretti Sanmartín pone el acento en los cuidados

Ya por la tarde, la alcaldesa de Santiago inauguró el simposio en el que hasta este sábado pacientes e investigadores abordarán estas dolencias desde diferentes perspectivas y atendiendo a la visión que se tiene en cada país.

Goretti Sanmartín, que estuvo acompañada por el concejal Xan Duro, puso el acento en la importancia de la investigación y los cuidados, y mencionó las palabras de Xohana Torres en las que decía que “ao chegar a determinado momento da vida somos memoria”.

Reivindicó Compostela como “referencia nos coidados e no avance científico”, elogió la labor de las asociaciones de afectados y destacó la importancia de estos encuentros, en los que “non só están persoas investigadoras, senón que tamén hai persoas coidadoras e doentes”, para todos juntos “remar na mesma dirección”.