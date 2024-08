Sanmartín rechaza la subida del canon de Sogama que costaría un millón más al año a Santiago: "É escandalosa"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín rechazó este viernes la subida del canon anunciada por Sogama a los concellos para la gestión de residuos, que supondrá un aumento de 66 a 108 euros por tonelada y que en la capital gallega se estima que supondrá un millón de euros más al año. "É escandalosa, desproporcionada e inxustificada", expresó la regidora.

Sanmartín valoró que "hai unha nefasta política de residuos na Xunta de Galicia e quen queren que a pague agora é o conxunto da poboación a través dos concellos". Así, criticó que "hai anos que se sabe" que este modelo é " obsoleto, custoso e contaminante".

Contactos con otros concellos para oponerse

La alcaldesa auguró que en la mayoría de concellos habrá pronunciamientos en contra porque "se aumenta un 65% o prezo da tonelada. En Compostela pode supoñer case un millón de euros máis ao ano, unha absoluta barbaridade". De este modo, aseguró que establecerá contactos los ellos a través de la Fegamp para oponerse.

La regidora también denunció que "retiran ademais a bonificación do 15% por separación, o que vai facer que se elimine a rebaixa no recibo do lixo en concellos como o noso, onde ademais vai en aumento". "Estamos moi por encima da porcentaxe de separación do lixo orgánico", indicó, por lo que "ao final imos ser máis penalizados".

35.000 toneladas al año

La cantidad de residuos generada por Santiago es de 35.000 toneladas al año, de las cuales la mitad pertenece a restos orgánicos. La alcaldesa reivindicó las políticas del Gobierno local de fomento del compostaje, que implican una reducción en 800 toneladas en lo que se envía a Sogama.

Además, consideró que esta situación representa un ejemplo de por qué la separación de residuos no solo es importante para el cuidado del medio ambiente, sino que también lo es "para a nosa economía". "Canto máis reciclemos, canto máis compostemos, menos pagaremos", señaló.