El PP de Santiago advierte del riesgo de desbordamiento por la falta de limpieza en Sar y Sarela

El PP de Santiago denuncia que las inmediaciones de los ríos Sar y Sarela están llenas de maleza y advierte del riesgo de que con las lluvias vuelva a haber desbordamientos en prados e incluso viviendas y construcciones próximas a ellos.

El concejal José Ramón de la Fuente indica que pese a que “isto leva anos sucedendo e as chuvias sempre chegan, o BNG non fixo absolutamente nada para limpar a ribeira dos ríos e prever unha situación que se dá ano tras ano, sen que se tome conciencia do problema e das consecuencias que teñen para a veciñanza”.

Inundaciones el otoño pasado

Recuerda que “no outono do 2023, a pesar de que advertimos desta circunstancia, a indolencia dos nacionalistas e a súa falta de previsión provocou, en varios puntos da cidade, inundacións que poderían terse evitado se se tivera feito una adecuada limpeza de árbores e maleza”.

Acusa al BNG de “nula previsión, mantemento e limpeza das beiras dos ríos nos que se producen taponamentos que acaban provocando as inundacións”.