Tres recursos obligan a suspender de forma cautelar la contratación del control de tráfico de Santiago

El proceso para adjudicar el servicio de mantimiento y conservación de los sistemas de control, regulación y gestión del tráfico y del túnel de O Hórreo está paralizado. El Tribunal administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) ha decretado la suspensión cautelar de la contratación mientras estudia los tres recursos presentados, uno de la actual concesionaria y otros dos interpuestos por trabajadores de la misma, según ha podido saber EL CORREO GALLEGO. Además, fuentes del Concello de Santiago consultadas por este diario indican que han presentado alegaciones y se encuentran a la espera de una decisión definitiva por parte del órgano administrativo.

Aunque no ha trascendido el contenido de los recursos, fuentes de la plantilla indican que el origen de dos de ellos, los presentados por trabajadores se deben a la negativa del Concello a subrogarlos por considerar que no cumplen los requisitos establecidos en los pliegos. Los incumplimientos en materia de personal de la actual adjudicataria, la firma austriaca Kapsch TrafficCom Transportation S.A.U., han sido constantes y han llevado al Gobierno local a tramitar expedientes sancionadores. Ahora, en el nuevo proceso de licitación, Raxoi incluye un informe sobre la relación de persoal a subrogar presentado por Kapsch en el que se pone de manifiesto de nuevo que “non todas as persoas adscritas ao servizo cumpren as condicións do prego” y establece cuáles son los trabajadores que sí lo hacen.

De este modo, con la presentación del recurso los afectados estarían intentando mantenerse en los puestos que ocupan acualmente. Por otro lado, las mismas fuentes interpretan el tercer escrito, el formulado por la empresa, como un intento de ganar tiempo y alargar la explotación del servicio lo máximo posible porque “o Concello sabe que está incumprindo”.

Consecuencias en el proceso

La licitación está dotada con un presupuesto de 3,5 millones de euros que podría alcanzar casi 6 en caso de prórroga e incluye también el mantenimiento evolutivo de las aplicaciones informáticas de gestión, reparación y realización de modificaciones de las instalaciones. A pesar de haber acordado la suspensión cautelar, la decisión del Tacgal no afecta al plazo de presentación de ofertas. La adopción de la medida provisional está fechada el pasado 13 de agosto y dicho plazo se mantuvo abierto hasta el 19, aunque se desconoce el número de empresas que concurrieron al proceso.

Los recursos presentados contra los pliegos del proceso se encuadran en la figura denominada recurso especial en materia de contratación, que se formula cuando un agente implicado en el mismo detecta algún tipo de fallo. Según señala el Tacgal en sus resoluciones, “concíbese como instrumento dotado das notas de axilidade e eficacia para garantir o cumprimento da lexislación sobre contratos públicos e a corrección das posibles infraccións dos poderes adxudicadores nunha etapa na que estas poden aínda ser corrixidas de ser o caso”. La postura final que adopte el tribunalpodría acarrear diferentes consecuencias, incluida la repetición del proceso, tal como sucedió con el contrato del transporte público urbano.

Rodeado de polémica

Desde que Kapsch se hizo con el servicio a finales de 2020 ha estado en el foco de la polémica al ser criticada por diferentes incumplimientos, especialmente por parte de los trabajadores. De esta manera, fuentes de la plantilla consultadas por este diario, expresaban hace varios meses que “desde que empezou o contrato, a empresa leva cometendo unha serie de incumprimentos xeralizados”. Debido a ello, aseguraban que “estamos cansados de meter escritos, pero non fan caso, miran para outro lado”.

La sorpresa de los empleados aumentó al conocer a finales del año 2023, cuando finalizó el contrato y Raxoi hizo uso de la posibilidad contemplada en los pliegos de prorrogarlo un año más. Así, el personal se preguntaba “en base a que argumentos ou informes positivos” se tomó esta decisión.

La respuesta a las averías también ha dejado mucho que desear, tal como se ha podido comprobar con los plazos para hacer reparaciones de los sistemas de control de tráfico. El ejemplo más significativo ha sido el del radar del túnel de O Hórreo, que permaneció casi un año fuera de servicio, careciendo durante ese periodo de tiempo de una herramienta clave para la seguridad en esta vía.“É un elemento disuasorio de seguridade porque se empezan a chegar multas a xente vai con outra velocidade”, recuerdan los trabajadores. En el propio túnel denunciaron también el estado de los amortiguadores de impactos situados en las entradas, así como el tiempo que se tarda en la reparación de algunos semáforos.

