“A xente para levar o casete só ten que enviarme unha carta como pago”

Cibrán Tenreiro actuará en solitario este domingo ás 12:00 da mañá no Amigos que Fan Cousas,que esta fin de semana munda a unha sesión vermú na rúa de Sar 53. Neste pícnic-concerto actuará primeiro Tenreiro, baterista de Ataque Escampe, onde presentará o seu disco en solitario Saudade Sempre, que decidiu editar en formato casete. Quen queira levar a cinta debe de escribirlle unha carta como pago. Segundo comenta o artista, algunha das cancións interpretaraas cun estilo máis acústico, e outras en modo karaoke, con micrófono e letras para seguir a canción. Máis tarde, Radio Braña fará un programa especial en directo pinchando música mentres remexen os pés nun capacho de auga fresca. Os que organizan o evento apuntan que o elemento protagonista serán pistolas de auga para que se refresquen os asistentes e para un concurso de camisetas molladas non sexista: onde se colgarán as camisetas máis chulas nun tendal para mollalas.

Como nace Saudade Sempre e de que vai este traballo?

O disco son cancións que fixen eu só na miña casa nos últimos tres anos ou así. Eu toco noutros grupos, e foi a raíz da pandemia que comecei a fedellar no ordenador e a experimentar con outros instrumentos que tiña na casa e ver de ir facendo cancións, coa idea inicialmente de facer maquetas para tocar co grupo. E chegou o momento que fixen tantas que realmente, se somos tanta xente compoñendo, non queda espazo nin tempo para tocalas todas. Xunto con isto, tamén me gustaba a liberdade que da traballar en dixital, e poder incluír samples de instrumentos que non podo tocar ou pedirlle a amigos que me manden solos de guitarra, empregando tamén arquivo persoal, audios de whatsapp, un pouco de todo.

E que significado ten este traballo?

O disco está composto de cancións que buscan traballar coa memoria e co recordo, con momentos do pasado. Pero non pensado no pasado coma un momento feliz ao que voltear, se non como un punto do que coller ideas para o futuro. A idea que intenta transmitir o proxecto é construír a partir desa saudade; que non sexa esa idea de saudade triste e melancólica, se non outro xeito de entendela. Tamén foi un traballo, dalgún xeito, moi acompañado. Non só pola participación doutra xente na propia música, tamén por toda esa xente, amigos, aos que tiña en mente cando compuxen o repertorio do traballo.

A mestura de estilos foi algo intencionado?

A min gústame moito a música de diferentes estilos. E unha cousa que teñen os grupos de post-punk dos 80’, algo co que me identifico neste traballo, é atreverse a tocar xéneros que non dominas. Dentro diso, parecíame guai facer cousas rapeadas; outros temas que se pareceran máis ás cousas que facía cun grupo co que toquei, Esposa, un pop de corte máis indie acelerado; tamén intentei facer un dueto, etc. Egústame moito xusto isto, facer o que podo coas ferramentas que teño. Porque probas e fas algo, e son neses erros e nesa distancia onde se pode atopar un pouco de personalidade que impregna o traballo.

“A estética do casete bebe dese universo de gasolineira, o mundo do casete; polo que era o formato idóneo” Cibrán Tenreiro — Baterista de Ataque Escampe

Ao final este repertorio foi gravado en casete.

Unha cousa que ves no punk e no hardcore é tentar relacionar a música que se fai coa maneira na que se fai e o modo no que se distribúe. Estiven dándolle voltas, procurando un modo alternativo de non entrar nun sistema comercial, xa que non me tiña sentido para isto. O repertorio saqueino en aberto no meu blog e tamén en físico en casete. Pareceume o xeito máis adoitado, porque non son músico profesional, e dentro dun tipo de edición que pode ser underground, esta é un tipo de edición barata, que me puiden permitir gracias ao meu traballo, e tamén que me deixou producila eu mesmo. Despois, dende o punto de vista estético, Camila Vieitez foi a deseñadora do casete, e a portada tiña que ver moito cos cantautores galegos ou de figuras da música popular, como poden ser Ana Kiro, Tamara, Xil Ríos... Entón, este é o universo de gasolineira e o universo de casete. Polo que con razón de máis tiñamos que sacalo neste formato, era idóneo.

Bueno, o de que non é un músico profesional pode ser discutible, ao final, Ataque Escampe é bastante coñecido.

Para min, Ataque Escampe é un grupo semi-profesional. Estamos nun circuíto profesional, cobramos por actuacións, temos unha empresa que nos leva a contratación, etc. Pero todos nós temos como profesión principal outra, e para min iso é algo que marca a diferencia. Se este fora o meu oficio, non podería ter feito este casete de balde deste xeito. Quero marcar a diferencia de que non significa que non me tome en serio isto, simplemente cando falo de profesionalismo, refírome coma oficio.

Estes casetes pódense atopar no Muelle 1931, baixo o proxecto Dos cartos ás cartas, non si?

Si, xusto. Para explicar o concepto, eu ao distribuí-lo en casetes, non me resultou un gasto terrible; e claro, podía poñela de balde, pero non quixen. Porque penso que se unha cousa é simplemente de regalo a xente non a valora. Pero si quería sacar un intercambio significativo, eu estou contando as miñas inquedanzas, entón decidín que a cinta sería gratuíta, pero non nun sentido total. A xente para levar un casete, pode enviarme unha carta, ou deixala nunha caixa de correos do Muelle ou nalgún concerto, e a cambio poden coller unha cinta. Ao final, se cobrase catro ou cinco euros coa cinta, recuperaría os cartos, pero non tería todas estas cartas. Está feito dende o privilexio das miñas circunstancias económicas.

É o primeiro traballo en solitario que saca?

Ao comezo da pandemia fixen un EP de seis cancións, que foi, por así dicilo, o punto cero da miña aprendizaxe de facer música co ordenador. Pero foi iso, unha aprendizaxe, nin tiña tarxeta de son, polo que é máis caseiro que este –se cabe–, no que experimentei e xoguei con esta forma de facer música. Chámase Tempo libre.

A verdade é que Saudade ten un son único o traballo, parece dende fora, coma un xogo, algo co que se divertiu moito creando o repertorio. Isto é acertado?

Si, claro. Isto para min ten moito de xogo. Realmente, a maneira que teño de ir atopando cousas é xogando. Por exemplo, se me gusta a batería dunha canción, descárgoa, e comezo a probar, mesturándoa cun son de teclado que creo que pode quedarlle ben. E así, pouco a pouco, fago as pezas, xogando. E logo esas cousas teñen ese proceso de criba, facer unha base, musical, melodía, letra; e máis tarde xa pensar en arranxos. Por outro lado, nalgunhas cancións hai sons que son percusión feita con cousas que tiña pola casa, e hai un son que é un cacho de poliespan rasgado e ralentizado, e sona coma unha distorsión dixital rara.

No teu blog, onde está o traballo Saudade Sempre, escribes que a túa música “non é un produto nin un traballo”.

Se a cultura se comercializa, hai algún tipo de propiedade, porque hai alguén que compra e alguén que vende. A miña idea é que a cultura debería ser libre e creo que a maneira en que facemos cultura está constantemente bebendo de moitos sitios. Eu quero que o que eu faga este a disposición de calquera para que o colla e tamén no outro sentido. Sempre recoñezo as ideas que collín doutros sitios, que a veces son frases, a veces melodías, ou samples.

Como recibiu a cidade o proxecto?

Esta por ver. En abril saíu a versión dixital, e os casetes non chegaron ata xullo. Por agora, só fixen esa presentación no Muelle e este domingo vai a ser o primeiro concerto que faga como tal, onde toco o disco enteiro, nun formato máis eléctrico, xa que a anterior foi máis acústico. Así que reacción está por ver. Ata agora, o do Muelle foi moi bonito e sentinme moi arroupado pola xente que se acercou, tanto aos que coñecía coma os que non; e xa recibín cartas, coas que me emocionei moito.