O PP demanda ao BNG arranxos no párking do Cimus para mellorar a accesibilidade de cara ao outono

O pasado mes de abril o Concello habilitou un aparcamento provisional na parcela do Cimus con 150 prazas, a carón do Hospital Clínico, como unha primeira solución ante os continuos problemas de estacionamiento n zona. Unha medida que en liñas xerais fora valorada de forma positiva polos usuarios do CHUS, se ben a gran maioría coincidía en que eran necesarias máis prazas e unha mellora da entrada empedrada.

Agora, despois de levar en funcionamento cinco meses, o PP de Santiago pídelle ao BNG que realice os oportunos arranxos de cara á chegada do outono. “Este estacionamento xa conta con numerosas fochancas e outras deficiencias, o que previsiblemente fará necesario que sexa inaccesible por esta situación, tanto no acceso como no interior”, transmite o concelleiro Adrián Villa.

O popular comentou que “as présas, que tanto lle gustan aos nacionalistas, non son boas”, ao que engadiu: “Este aparcamento xa arrancou con mal pé e, co paso das semanas, o estado aínda é máis lamentable”.

Adrián Villa aproveitou para lembrar que, “con toda a veciñanza en contra, os nacionalistas impuxeron a zona ORA no barrio de Santa Marta e, de agasallo, deixaron este estacionamento chapuceiro”.

Os populares advertiran xa na súa apertura no mes de abril que o acceso e o firme desta instalación “non eran adecuados”, polo que, ante o deterioro en tan só uns meses, demandan arranxos urxentes, de cara a súa posta a punto no outono, momento no que consideran que se incrementará, de forma considerable, a súa actividade.

Por último, o concelleiro popular aproveitou para afear ao goberno de Goretti Sanmartín as decisións tomadas neste barrio, “cun aparcamento sen rotación e unha zona ORA baleira de coches” que, tal e como se ven observando desde a súa posta en marcha “está a xerar grandes prexuízos para a veciñanza e os comercios”.