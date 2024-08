Los tres retos del Concello Santiago para el curso político

El Gobierno de Santiago inauguró este viernes el nuevo curso político con una comparecencia de la alcaldesa Goretti Sanmartín en la que enumeró los retos que se marcan para los próximos meses, orientados a garantizar “a sustentabilidade e a equidade social”. Para ello, se fijan tres líneas de actuación principales que se centran en conseguir “unha cidade mellor para vivir”, fomentar el desarrollo económico y hacer políticas “centradas nas persoas”, según explicó la regidora.

Líneas de actuación

Sanmartín explicó que cada uno de estos apartados incluye diferentes proyectos y ejes de actuación. Así, para “unha mellor Compostela onde vivir”, señaló que se abordarán cuestiones como el acceso a la vivienda, la movilidad, la sostenibilidad, el mantenimiento de equipamientos y el espacio público. En cuanto a las medidas relacionadas con estos ámbitos apuntó a la creación de un parque público de alquiler, la puesta en marcha de la empresa municipal de vivienda, diferentes políticas medioambientales o el mantenimiento y la ampliación de espacios culturales y deportivos, entre otras.

En lo referente a “continuar xerando oportunidades para o desenvolvemento económico”, la alcaldesa apeló a realizar acciones orientadas a que haya “diversidade” y no tener tanta dependencia del sector servicios y del turismo. Sanmartín citó la protección del comercio de proximidad, la creación de un nodo de mercancías para todo el noroeste peninsular a partir de la plataforma de mercancías o garantizar la sostenibilidad de los servicios o apoyar el ecosistema cultural y científico como algunas de las materias que seguirá desarrollando su gobierno.

Para dar forma a que “a veciñanza sexa o centro das políticas municipais”, Raxoi se marca los propósitos de trabajar en la cobertura y calidad de los servicios, en la convivencia, actividades, igualdad, memoria, diversidad, patrimonio cultural y en la mejora de la Administración. “Realmente, é a realización dunha estratexia conxunta onde o social e o cultural non parecen departamentos estancos, senón que forman unha unidade”, indicó.

Colaboración y participación

Sanmartín explicó que para dar respuesta a estos retos “precisamos a colaboración doutras administracións”, con las que consideró que el diálogo hasta ahora ha sido “fructífero”. En este aspecto, añadió que “queremos que esta vontade de diálogo, de colaboración coas distintas administracións continúe dando froitos e avanzar en proxectos estratéxicos para Compostela, que é a capital do país, e como tal merece ese recoñecemento e ese tratamento”.

Por otro lado, también remarcó que no se podría avanzar en estos objetivos sin la participación ciudadana. En este punto puso en valor la reactivación de los consejos de participación ciudadana durante su mandato para “poder escoitar as asociacións veciñais, os colectivos e as persoas con todo aquilo que nos queiran trasladar”. Además, anunció la convocatoria de un Pleno extraordinario en otoño para debatir el estado del municipio como acto de rendición de cuentas del Gobierno.

“Compostela orgullosa”

Sanmartín aseguró que los proyectos que tiene en marcha el bipartito en el marco de estos tres ejes “van servir para que a xente, cada vez se sinta máis cómoda, para que cada vez sinta que este é un lugar bo, temos o empeño de que medre a autoestima colectiva”. La alcadesa ahondó en la idea de que “queremos querernos, queremos coidar dunha Compostela que estea orgullosa de si, ese é o obxectivo central deste goberno: incrementar a autoestima de ser de Compostela”.

En este sentido, consideró que durante el curso anterior se alcanzaron objetivos importantes, como la puesta en marcha de las obras de la nueva depuradora, el acuerdo para mejorar la movilidad en el entorno del Hospital Clínico o la aprobación del proyecto para construir un parque comarcal de bomberos en Amio.