Conxo tendrá un ambulatorio provisional mientras se acomete la reforma del edificio

Los 5.300 vecinos que están asignados al centro de salud de Conxo tendrán que acudir a partir de enero a un ambulatorio provisional. Para mantener la actividad asistencial mientras se realiza la reforma integral de las actuales instalaciones, el Sergas ha optado por desocupar completamente el edificio. Está previsto que las obras de rehabilitación, en las que se invertirán unos cinco millones de euros, comiencen en enero de 2025.

“Tras la solicitud de la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago de Compostela, se va a proceder a redactar un modificado para definir una instalación provisional exterior que permita vaciar totalmente el edificio para ejecutar la obra, manteniendo todos los espacios asistenciales”, explica la Consellería de Sanidade. Una vez que esté redactado el cambio en el proyecto y se apruebe, prosigue, se realizará la “instalación de los módulos provisionales y el traslado del personal”. A partir de ese momento, comenzarán las obras de reforma, que deberían estar listas en unos diez meses.

Desprendimientos del techo

Inaugurado en 1993, el centro de salud del barrio de Conxo llevaba años languideciendo por falta de arreglos. Sindicatos como CCOO han denunciado varios desprendimientos de escombros del techo en consultas o salas de espera. “La reforma no se puede demorar más”, indica Ana Currás, resonsable comarcal de CCOO Saúde. La sindicalista recurda que aunque en el último año no se han vuelto a producir desprendimientos siguen existiendo filtraciones de agua y suelos levantados “con riesgo de que alguien tropiece”. Currás espera que no haya problemas con la instalación de los módulos provisionales. “Es una solución que ya se utilizó en la reforma del centro de salud de Cacheiras y no tuvimos ninguna queja de los profesionales por frío ni calor”, subraya. Los módulos se ubicarán en las inmediaciones del centro de salud.

Recreación virtual del centro de salud de Conxo en Santiago / Cedida

4,9 millones

Aunque desde el Concello de Santiago pedían a la Xunta la construcción de un nuevo ambulatorio ante las graves deficiencias estructurales del inmueble, el Gobierno gallego ha apostado por su reforma integral. En diciembre de 2023 el Consello de la Xunta aprobó la contratación de la obra por valor de 5,2 millones de euros. Tras la licitación, ocho empresas optaron al contrato que finalmente fue adjudicado esta primavera a la Unión Temporal de Empresas UTE Seranco Prace, que presentó un presupuesto de 4,9 millones, IVA incluido.

Para este año, la Xunta ya había reservado una partida de 3,5 millones de euros en los presupuestos autonómicos, según detalló en una comparecencia parlamentaria la gerente del Servicio Galego de Saúde (Sergas), Estrella López-Pardo, en octubre de 2023. “Lo que buscamos es adecuar el centro de salud a las necesidades del siglo XXI con una reforma integral y la ampliación de los espacios existentes”, aseveró López-Pardo. La reforma es también susceptible de cofinanciación por parte de la Unión Europea en un 60% con fondos del Programa Galicia FEDER 2021-2027.

Salud mental

Además del centro de atención primaria, el edificio acoge también una unidad de psicogeriatría y dos unidades de salud mental. La Xunta plantea, junto a una reforma integral del inmueble, una ampliación del ambulatorio. Se sumará una nueva consulta de medicina de familia, una de enfermería, otra de farmacia y una de cirugía menor. El área de la unidad de salud mental pasará a contar con cinco consultas médicas de psiquiatría, tres consultas de psicología, dos de enfermería y una sala de técnicas. Además, se habilitará una unidad de psicogeriatría con cuatro consultas (dos de psicogeriatría, una de psicología y otra de trabajo social). El proyecto de reforma ha sido realizado por el estudio compostelano Abalo Alonso Arquitectos.