Los alumnos de Santiago en etapas obligatorias gastarán en libros de 200 a 300 euros de media

Con el fin del período vacacional llega también la vuelta a una normalidad y a una rutina en la que el desembolso que se ven obligadas a hacer las familias con hijos en edad escolar resiente la economía de muchas de ellas, puesto que de media en Santiago y solo en lo que se refiere a libros de texto puede rondar entre los 200 y 300 euros.

Una media que sin embargo varía en función de diferentes parámetros, entre los que uno de los muy a tener en cuenta es “lo que pida cada profesor”, ya que según aseguran desde Mayso a EL CORREO GALLEGO, “si cada maestrillo tiene su librillo, en este caso aún más”. Y es que, como indica el responsable de la librería, “son los profesores los que mandan comprar los libros, no es el colegio ni la dirección, y esa es la diferencia de que haya que pagar 200 o 300 euros en libros, según cada caso concreto”.

Subida de un 10%

Interrogado sobre si este año ha habido un incremento en el precio, el librero de Santiago apunta que en algunos casos “sí han subido bastante, en torno a un 10%”, si bien aclara que ese aumento no se ha producido en igual medida en los textos de Infantil y Bachillerato, etapas en las que “es el Ministerio de Educación y Ciencia el que marca un precio fijo”.

En el caso de Infantil, habla de una inversión de “entre 50 y 53 euros por trimestre”, mientras que en Primaria puede ser de “200 euros y, con el libro de inglés a mayores por ejemplo, 240 en total”. En Secundaria “puede haber libros que cuesten cada uno 50 euros, con lo que en algunos colegios sube hasta los 400”. Por contra, señala que los textos de Bachillerato “son más baratos que los de las etapas anteriores, puesto que tienen un precio fijo”, algo que cree que el ministerio debería extender a todas las fases educativas.

Tras insistir en que es el capítulo de libros el que se lleva la mayor parte del gasto, afirma que “el material de papelería que le mandan comprar es insignificante en comparación y, además, no ha subido tanto y qué te puede costar un lápiz o una goma, 35 céntimos, o 2 euros una libreta, eso no se nota mucho. Lo que están pidiendo para un colegio, con 30 o 40 euros se arregla”.

Una cuesta de septiembre con pago de IBI incluido

Sobre si las familias compostelanas esperan hasta el final para hacer este tipo de compras o lo planifican con tiempo, subraya que “nosotros estamos vendiendo libros desde finales de junio”, y atribuye esta previsión en parte a que “además de quitárselo de en medio ya antes de las vacaciones, septiembre es el peor mes del año para los padres de Santiago porque finaliza el plazo para pagar el IBI”, hasta el punto de que le comentan que este impuesto “debería volver a cobrarse en octubre o noviembre, como se hacía antes”.

Esther Buruchaga, madre de familia numerosa y miembro de la junta directiva del AMPA del colegio Divino Maestro, es también una de esas compostelanas que recién termina un curso tiene ya prácticamente en casa los del próximo de sus hijos, entre otras cosas porque “comparo mucho, una vez que tengo el listado, lo primero que hago siempre es comparar precios en varias librerías, en varias superficies, y mirar también lo que más me compensa teniendo en cuenta no solo el precio del libro, sino los beneficios de comprar en determinados sitios”.

En su caso, esta labor de investigación la realiza “a través de web porque, sintiéndolo mucho, es el tiempo que tengo”, y con esa consulta “me hago mi tabla comparativa de todos los libros de los niños en diferentes superficies y veo lo que me resulta más beneficioso”. Una técnica con la que asegura haber ahorrado “hasta 20 euros en un mismo libro encargándolo en un sitio en lugar de hacerlo en otro”.

Con tres hijos de 5, 11 y 13 años, se muestra contenta porque esta vez la inversión en libros no ha sido muy significativa, ya que calcula “unos 230 entre los de la mayor y la pequeña porque para esta no han pedido mucho, y la mayor trabajará más con proyectos, con libros que ya tenían en el aula, con lo cual baja mucho el coste y se nota”.

Ahorro con el libro digital

Además, en su centro los alumnos utilizan el libro digital desde quinto de Primaria hasta cuarto de la ESO, “lo que supone un ahorro, ya que puede haber que comprar uno de actividades, de inglés, pero el desembolso es mucho menor porque el ordenador lo pone la Xunta”.

Una herramienta escolar que por esta parte considera una ventaja, pero sobre la que advierte que presenta “el problema que oímos cada año de que no leen, no escriben, que tienen dificultades visuales y demás”.

Convencida de que la clave está en encontrar el equilibrio, cree que “en este colegio lo están encontrando en algunos cursos, en otros aún no, pero hay que ir poquito a poco y con la experiencia iremos mejorando”, puesto que “algunos profesores tiran del papel y otros trabajan en digital mayoritariamente, con lo cual los chavales también están adquiriendo competencias digitales y a la vez siguen trabajando otras que son importantes para su formación”.

A falta de conocer el coste de los libros del mediano porque al tener necesidades especiales “se deciden los que va a necesitar una vez valoren en qué nivel se encuentra”, y agradecida de que “lo están también integrando igualmente en el mundo digital”, agradece a su vez que “los libros no suelen ser excesivamente caros porque suele tratarse de cuadernillos específicos, para niños que trabajan más lento, más pequeños para que los manejen mejor”.

Adquisición de material escolar en grandes lotes

Es también previsora con el material escolar, que acostumbra a comprar en grandes lotes cuando ve buenas ofertas “porque afortunadamente tengo sitio donde guardarlo”, y aunque dice que en general no se ha encarecido demasiado en los últimos tiempos, sí pone el acento en los folios. “Es una barbaridad lo que han subido, cuando empecé a comprar con la mayor igual costaban dos euros y pico 500 de un gramaje de 80, pero ahora por debajo de los cuatro euros no los encuentras en ningún sitio, y no te puedes imaginar los folios que puede gastar un niño”.

También desde la librería Candea apuntaban a que el precio del material escolar se ha mantenido estable, y en su caso además contaban con stock de otros años, por lo que no han observado un incremento.

400 euros en uniforme y equipación deportiva

Con hijos estudiando en un colegio concertado de Santiago en el que llevan uniforme, Esther Buruchaga indica que “yo soy de tener lo mínimo porque no se quedan en el comedor y cuando llegan a casa se cambian, pero una falda o pantalón, dos polos, una equipación deportiva y un par de prendas más..., pueden ser 400 euros fácil por cada niño”.

Desembolso importante que la AMPA del Divino Maestro intenta mitigar con la puesta en marcha de un banco de prendas en las que poder intercambiar aquellas que ya no sirven a los hijos, con lo que “ayudas un poco a la economía familiar y, a la vez, al medio ambiente”.

Otro banco sobre el que destaca sus virtudes, pese a no poder beneficiarse por razón de renta, es el de libros en préstamo de la Xunta, que “funciona bastante bien por lo que sé de otras familias, tanto el banco de la Xunta como el propio del cole”.

También desde Mayso destacan el funcionamiento del préstamo del Gobierno autonómico y apuntan a que “entre tercero y sexto de la ESOno se están comprando muchos libros porque este sistema funciona”.