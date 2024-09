Combatir la reincidencia y lograr más dotaciones: retos de la nueva comisaria

Nuria Palacios Ibán se convertirá a principios de septiembre, previsiblemente antes del día 19 -cuando se celebra la despedida por jubilación del actual jefe superior del CNP en Galicia- en la nueva comisaria jefe de la Policía Nacional en Santiago de Compostela. Será la primera vez que una mujer se ponga al frente del cuerpo policial que ostenta las principales competencias en la lucha contra la delincuencia en la capital gallega. Se despide de la Comisaría de Ourense, donde desempeñó el cargo de jefa de Operaciones y ocupará el cargo que dejó vacante el 15 de mayo pasado Felipe Guzmán.

Nuria Palacios, que tomará posesión durante un acto en el que también se inaugurarían las nuevas instalaciones de la Comisaría en la plaza Rodrigo de Padrón, llega a una ciudad que toca los cien mil habitantes pero que incremente de forma notable su población eventual, tanto por la llegada de ciudadanos de concellos limítrofes, que acuden a trabajar o a estudiar, como esos muchos millares de peregrinos y turistas que vienen a visitarla. Lo hace con un importante déficit de la plantilla de agentes cifrado, según los últimos datos del Sindicato Unificado de Policía (SUP), en una veintena de policías cuyos puestos no se cubren: la media son 263 frente a los 284 que tiene asignados por el Ministerio del Interior. A ellos hay que añadir las bajas temporales que se producen.

Fama de ciudad segura

Aunque Compostela tiene ganada fama de ciudad segura, lo cierto es que las cifras oficiales del departamento de Grande Marlaska empiezan a emitir señales de alarma. Tras la caída de delitos durante los años 2020 y 2021, debido a los confinamientos y restricciones provocados por la pandemia que causaron un descenso de la actividad delincuencial, en 2022 y 2023 se registraron aumentos importantes que nos retrotraen a los ejercicios anteriores con el total de delitos situado por encima de los cuatro mil anuales. Una cifra que puede volver a superarse en 2024 si se mantiene la tendencia del primer trimestre. Precisamente Nuria Palacios tomará posesión del cargo con los datos que se corresponden al segundo trimestre y que el Ministerio del Interior dará a conocer a principios de septiembre.

Consultado por EL CORREO sobre los retos que debería asumir la nueva comisaria, el portavoz del SUP en Galicia, Roberto González, señala que en primer lugar deberá “poner en valor” la plantilla policial de Santiago, “muy profesional y que, como se viene viendo, trabaja muy bien, puesto que en los últimos años no se han detectado incidencias graves”. Y también pone sobre la mesa la necesidad de seguir luchando por el “aumento de categoría de la Comisaría compostelana, igualándola en recursos y dotaciones al menos con una comisaría provincial”.

Reivindicación del SUP

Se trata de una vieja reivindicación del SUP: “No tiene sentido que Santiago, siendo capital de la autonomía, no tenga los mismos recursos que la capital de una provincia”, señala el representante sindical, antes de apuntar que “se necesita un mayor catálogo de puestos de trabajo y nuevas dotaciones policiales que permitan prestar unos servicios más amplios y no depender tanto de otras comisarías, como A Coruña o Vigo”.

El aumento de categoría de la comisaría permitiría contar con dotaciones como la Unidad de Intervención Policial (UIP), que actualmente se tiene que desplazar a Santiago siempre que se necesita -principalmente en la temporada alta de afluencia turística-, o la unidad de subsuelo, unidades caninas o una brigada móvil, especifica González.

“Lo que le pedimos a Nuria Palacios es una buena gestión del personal y altas dosis de motivación porque esto es lo que va a permitir reducir la actividad delincuencial”, explica el representante regional del SUP, en referencia al repunte en las estadísticas del Ministerio del Interior. “Es importante que la comisaria esté cerca de sus policías, que los apoye y respalde, y que también apueste por una escucha activa a los ciudadanos, que son los que permiten detectar con rapidez dónde se localizan los puntos de delincuencia”.

Para el SUP, solo de esta manera se puede conseguir “una acción preventiva que lleve al éxito”, y también una “optimización” de los recursos, ya que “se podrían centrar patrullas en los puntos más conflictivos o donde existe una posible actividad delincuencial”. Roberto González señala que en Santiago “hay un problema grave de reincidencia”, que la nueva comisaria también se tendrá que tomar en serio. “Es evidente que en Santiago ha habido un repunte del consumo de heroína en los últimos años. Esto provoca que haya más gente en la calle buscándose la vida: hay quienes piden para poder pagar su dosis diaria, pero otros optan por cometer pequeños delitos, como el hurto”, indica el portavoz del SUP. Para González es fundamental combatir la reincidencia para rebajar los niveles de las estadísticas de criminalidad, y para ello, apunta, es imperativo apostar por una optimización de los recursos, principalmente los relacionados con la plantilla.

Según ha podido saber este periódico de fuentes sindicales del CNP, Nuria Palacios tomará posesión de su puesto como comisaria de Santiago antes del 19 de septiembre, fecha en la que tendrá lugar la despedida del actual jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Galicia, Ramón Gómez. Lo previsto es que ese mismo día se inauguren las nuevas instalaciones de la comisaría, situadas frente al edificio principal. Un acto al que previsiblemente asistirá, según las citadas fuentes, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras. El inmueble acogerá, entre otro servicios, dos brigadas de la Policía Nacional, entre ellas la de Información, un espacio de trabajo para las unidades desplazadas, como la UIP, salas sindicales y el Archivo General. Las obras costaron 888.080,23 euros.

Plan de acción bien coordinado

Una estancia de larga duración para conocer la plaza a fondo. Es lo que pide el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para la nueva comisaria de Santiago. Desde el sindicato indican que los últimos titulares de plaza han permanecido muy poco tiempo al frente de la Comisaría.

Cástor Vázquez estuvo como número uno solo tres años, mientras que su sucesor, Felipe Guzmán, pidió el traslado apenas cuatro meses después de su toma de posesión. El SUP incide en las desventajas de mandatos tan cortos y muestra su convicción sobre la necesidad de una comisaria que permanezca en Santiago el tiempo suficiente como para familiarizarse con la plantilla, conocer en profundidad la ciudad, analizar con detenimiento las deficiencias y buscar soluciones a largo plazo. La formación sostiene que con una estancia de apenas unos meses es muy complejo diseñar un plan de acción bien coordinado. En este sentido, quiere destacar la “excelente” labor que realizan los mandos intermedios, la cual revierte en resultados óptimos en cuanto a funcionamiento.

