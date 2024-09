Gonzalo Muíños, de cara ao novo curso político: “Sanmartín ten que demostrar se ten algún proxecto para Compostela”

De cara a un novo curso político, o portavoz municipal do PSOE, Gonzalo Muíños, considera que o goberno local “comeza setembro cos exames de recuperación”. Comenta que despois dun primeiro ano “vivindo da inercia dos proxectos do goberno socialista, tócalle á señora Sanmartín demostrar se ten ou non algún proxecto para Compostela”.

Muíños cita dúas cuestións sobre as que se debe prestar unha atención especial: a mobilidade e a vivenda. “Non sabemos nada do estado actual da concesión do transporte público, das novas licenzas de taxi e do futuro da rede de aparcamentos que precisa Compostela, nin das promesas baleiras sobre a solución do CHUS”, di, referíndose a “anuncios e promesas en papel mollado”.

Sobre a cuestión de vivienda sostén que se os socialistas non presionaran para acadar avances neste eido, o actual goberno “deixaría esta cuestión nun caixón”. Así, seguirán demandando “a declaración de zona tensionada para alugueiro, a creación dunha empresa pública que volva impulsar a creación de vivenda protexida e xestione alugueiros públicos para os veciños e veciñas que máis o precisen, así como políticas realistas e efectivas para a rehabilitación do patrimonio”.

O socialista incide así no que resta de lexislatura traballarán para lograr “unha cidade onde poder vivir mellor cada día”