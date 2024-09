Miguel Lueiro, DJ de Sónar: “Son muchos años en el mismo sitio y a veces es bueno dar un volantazo”

Miguel Lueiro es uno de los DJs veterano de la ciudad, celebra este año dos décadas dedicadas al mundo de la música. Nacido en Teo, en la parroquia de Luou, ha desarrollado toda su carrera en Compostela. “Este año cumplo 20 años pinchando en Santiago”, comenta Lueiro, quien trabajó en lugares como La Cervecería, un pub que ya no existe en la Rúa Nova, la extinta discoteca Dúplex, y la sala Sónar, ubicada en la Rúa de Mazarelos , 4. Además de su faceta como DJ, participó también en programas de radio y en podcast, pero siempre con un enfoque en la música.

Es un hombre que a nivel musical se considera “ecléctico” porque se mueve cómodamente entre estilos que van desde las canciones de pop más conocidas hasta un indie que tiene pocas reproducciones en el mundo, pasando por la electrónica. Y afirma que no se mete en la realidad más demandada actualmente; es decir, no pincha ni música latina ni reguetón.

Inicios en el mundo de la música

Aunque Lueiro confiesa que siempre tuvo un interés por la informática y el audio, su formación académica estuvo ligada a la Administración. Su pasión por la música comenzó desde muy joven. “Mi afición por la música empezó cuando era pequeño, siempre estuve muy ligado a ella. Primero con las cintas y después con el VHS, viendo vídeos y pasando los periplos que todos los de mi generación tuvimos para escuchar música”, recuerda. Su carrera tuvo su punto de partido en el bar La Cervecería, en la Rúa Nova. “Abría de día y de noche era un pub con DJ, era uno de los locales de referencia en la zona. Comencé ayudándoles un poco y me pareció que podía ir bien la cosa. Me gustaba lo que estaba haciendo y vi que podía ser una salida. Fue evolucionando y llegamos a los 20 años haciendo esto todos los fines de semana, salvo en la pandemia”, explica.

Y preguntado por su mejor época, considera que “fueron los años entre el 2007 y el 2010, antes de que la crisis diera el golpe fuerte. También es verdad que en el estilo que yo practico, en la primera decena de los 2000 hubo discos maravillosos. Por ejemplo, en el 2004, año en el que comencé, salieron muchos discos de The Killers, el primero de Franz Ferdinand, el primero de The Strokes, etc., fueron discos que marcaron una etapa importante y un cambio generacional”, explica.

Sala Sónar: Su mejor tema

Uno de los capítulos más significativos de su carrera fue la época en la que estuvo en Sónar. “Fueron los mejores años de mi vida”, afirma con entusiasmo y convicción. “Pasé 15 años y medio allí”, en los que no solo fue DJ, “tuve otras funciones”. A pesar de considerarlo como un “periplo increíble”, decidió emprender nuevos caminos porque “son muchos años en el mismo sitio y a veces es bueno pegar un volantazo”. El 25 de agosto pasado anunció en sus redes sociales que dejaba la sala, agradeciendo tanto al público como a los trabajadores del local. “O que si, non podo deixar de dar as grazas a todas as persoas que dunha forma ou outra formástedes parte das equipas de Sónar, sodes xeniais. E obviamente Sónar e todo o que alí vivimos non tería ningún sentido sen todo o público que noite tras noite facía de estas catro paredes un dos mellores sitios do mundo para estar”, así reza parte del comunicado.

Otras colaboraciones y proyectos

Además de su trabajo en los clubes locales, Lueiro tuvo la oportunidad de colaborar con otros DJs del panorama gallego como “Vilouta y Nanein, que son mis debilidades y con quienes desarrollé una gran amistad a lo largo de los años” y participar en eventos más grandes. “Aunque no trabajé en festivales grandes, sí que organizamos algunos festivales de música electrónica en la parroquia de Luou, en 2009 y 2010, donde reunimos a 1.000 personas en cada una”, comenta. “Fue una experiencia increíble, y aunque no estoy en ese target de festivales ahora mismo, no lo descarto para el futuro”. También trabajó en pinchadas aleatorias en locales de Santa Comba, Melide o en chiringuitos de playa, pero siempre buscando nuevas experiencias. “Las colaboraciones que hice fueron en programas de radio, en Entre Lusco e Fusco Radio, donde realizamos más de 100 programas, en podcast o en pinchadas B2B, que consiste en pinchar a “pachas” con otra persona”, explica. Desde la sala Sónar también elaboraron un festival de música de autor, el Santiautor. La última edición fueron 25 fechas y tuvo lugar en espacios emblemáticos de Santiago como el Teatro Principal, la Sala Capitol o el Auditorio de Galicia.

Diferencias entre las salas de antes y las actuales

Desde esos primeros días en La Cervecería, Lueiro observó cómo el mundo de la noche ha evolucionado. “En mis inicios, trabajar en una sala era muy diferente a lo que es hoy. Antes no existía Shazam y el acceso a la música era mucho más complejo. Antes podías decir ‘no, no tengo la canción’ y seguir con el set. Pero hoy en día, la gente llega con el móvil y les tengo que decir que no puedo porque hay unos protocolos, unas licencias”, reflexiona. Además, añade que ahora es muy difícil que la gente escuche todo lo que le propones.

Y a pesar de que se declara fan y defensor del vinilo, se ha ido adaptando a las innovaciones: “Me voy adaptando a la tecnología y ,de hecho, en Sónar también utilizamos mucho el tema audiovisual en las pantallas, por lo que requiere de tecnología sí o sí. En la medida que puedo intento estar a la última en el tema de equipos y facilitarme la vida lo máximo posible porque todos estos aparatos digitales suelen ser bastante caros”.

Futuro

Mirando al futuro, Lueiro afirma que quiere empezar a trabajar en el aniversario, con sesiones que recorran sus 20 años en el mundo de la música. Y aunque la mayoría de sus planes están enfocados en locales de Santiago, no descarta explorar nuevas localizaciones: “No cierro puertas a nada porque me gustaría salir de mi zona de confort, pero de momento todas las propuestas van de la mano de Santiago”.