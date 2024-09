Casi cien trabajadores de Raxoi siguen a la espera de tomar posesión de su plaza

Un total de 92 trabajadores del Concello de Santiago siguen a la espera de poder tomar posesión de su plaza. A finales de mayo, tras realizar una protesta en el día de su patrona, Santa Rita, la alcaldesa Goretti Sanmartín se comprometía a culminar el proceso de estabilización en julio. Pero según denuncia UGT todavía no se ha materializado. Tampoco se ha acometido la otra demanda del personal municipal, la equiparación de niveles por la que esperan 170 personas.

El primero de los procesos afecta a los empleados que llevaban años como temporales y tras cerrarse el proceso en enero todavía no han tomado posesión de sus plazas de funcionario o personal laboral. El segundo, a los empleados que fueron entrando a partir del año 2010 y pese a realizar las mismas tareas que sus compañeros lo hacen con una categoría dos niveles inferior, lo que significa que cobran menos salario con el mismo puesto de trabajo. En los presupuestos de este año el Gobierno bipartito aprobó la equiparación de niveles, pero los empleados siguen sin verlo reflejado en sus nóminas.

Ana Carricoba, secretaria xeral de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento, explica que el gobierno bipartito ha decidido vincular los procesos al cambio profundo de la estructura administrativa del Pazo de Raxoi. En julio aprobó inicialmente una modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). “De forma extraoficial”, indica Carricoba, “nos enteramos de que Intervención no le ha dado el visto bueno”.

Cambio en la estructura

El cambio en la estructura administrativa del Concello viene motivado por varias cuestiones. Carricoba indica que uno de los motivos que alega el bipartito es tratar de dar solución al atasco en el pago de facturas por parte del Ayuntamiento reforzando el departamento. “Hay un problema que es real, eso lo sabemos todos”, asevera la sindicalista. La reforma pretende instaurar 12 puestos nuevos en este departamento para tratar de agilizar los pagos. Además, la modificación de la RPT responde también a la polémica creación de más altos cargos en el ayuntamiento. En octubre de 2023 se aprobaba la contratación de un coordinador general y otros cuatro directores de área. La alcaldesa defendió su decisión para mejorar la coordinación dentro de Raxoi, pero tanto PP como PSOE la acusaron de promover nombramientos “a dedo” y de multiplicar el gasto del Concello de Santiago.

Carricoba explica que UGT demandó al concelleiro de Facenda, Manuel César, que no vinculase los procesos de estabilización y de equiparación de niveles a la modificación de la RPT. “La verdad es que es un proceso muy farragoso, le advertimos que era complejo, y le pedimos que hiciesen una modificación de RPT puntual, solo para la creación de las plazas necesarias y los niveles, para luego posteriormente llevar a cabo la reforma más amplia. No nos escucharon”, recrimina la sindicalista. Carricoba aventura que el documento, que ya ha estado a exposición pública, tendrá una gran cantidad de alegaciones debido a que hay muchos “errores” en el texto. Por este motivo cree que se retrasará su aprobación definitiva y los funcionarios seguirán sin poder tomar posesión de sus plazas o sin cobrar el salario que les corresponde de acuerdo al nivel que ocupan realmente.

Nueva directora del área de Educación

A mediados de agosto, explica Carricoba, UGT tuvo conocimiento de que Intervención no le dio el visto bueno al cambio de la relación de puestos de trabajo. La secretaria xeral de la sección sindical en el Concello asevera que desde el departamento de Facenda no les comunicaron nada, ni conocen en detalle el contenido del informe. Sin embargo, intuyen los motivos. “La decisión del concelleiro fue enviar todos los expedientes juntos de estabilización, con independencia de que por el medio iban plazas que aún no tenían un puesto asignado en la RPT actual y la nueva aún no ha sido aprobada definitivamente. Evidentemente, lo que consiguieron fue un informe desfavorable de Intervención”, censura. “A día de hoy, lo que se ha logrado es atascar los procesos de estabilización y de equiparación de niveles, incumpliendo el plazo al que se había comprometido el concelleiro en el pleno”, prosigue la sindicalista, quien reprocha que Manuel César minimizase el problema asegurando que todos los afectados estaban cobrando las nóminas. “Sólo faltaba que encima no nos pagasen los salarios. Pero sí que es cierto que los derechos de los trabajadores que son temporales no son los mismos de los que tienen plaza”, asegura. Como ejemplo explica que recientemente tomó posesión como nueva directora del área de Educación una funcionaria procedente de Ames. Muchos trabajadores de Santiago no pudieron optar al puesto al no estar culminado el proceso de estabilización.

Problema de gestión

Más allá de los problemas laborales de los afectados, Carricoba explica que la reestructuración del Concello va a provocar un “problema de gestión” municipal. La sindicalista indica que lo adecuado sería ir nombrando a la gente poco a poco y no cambiar de golpe a numerosos funcionarios de puesto de trabajo. “Hay gente con mucha experiencia en un departamento, que lleva 20 años, que puede cambiar de departamento”, ejemplifica. En el ayuntamiento la tasa de temporalidad afecta a nivel global al 20% del personal, pero Carricoba indica que si se eliminan los bomberos y los efectivos de la Policía Local, el porcentaje se incrementa considerablemente. En departamentos como disciplina urbanística o servicios sociales, añade, se alcanza el 60 %.

Carricoba asegura que estos servicios están desbordados. “Las citas de servicios sociales están sumamente retrasadas, a veces dan cita con dos o tres meses”, resalta. Lo mismo ocurre en disciplina urbanística donde actualmente se tramitan cientos de expedientes para tratar de frenar la proliferación de pisos turísticos. “Las viviendas de uso turístico dependen de un programa en el que son cuatro personas que son interinas”, explica. “Yo quisiera saber cómo van a hacer para tramitar todos esos expedientes”, subraya. “Son áreas que parece que son prioridades políticas para este gobierno, pero los trabajadores a nivel interno no vemos que sean prioritarias”, asevera.