Compostela pagaralle a Sogama en 2025 un millón de euros máis que en 2024

"Comezamos o curso político cunha mala nova", explicaba a concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, en relación co último anuncio de suba do pagamento que os concellos terán que facer a Sogama para o procesado de residuos.

Esta nova comunicación por parte da Xunta de Galicia súmase á cancelación da bonificación que ata agora gozaban concellos e vai supor, segundo Louzao, "que a veciñanza de Santiago pague 1,2 millóns de euros máis" en 2025 respecto deste ano e "2,1 millóns" en relación a 2023.

sí mesmo, a ausencia de bonificación xa situaba o prezo en 76 euros (fronte aos 56 que se estaban a pagar) e a estimación do Goberno local "tendo en conta as toneladas tratadas e a tendencia á alza" situará o prezo en 108 euros por tonelada, o que dá lugar a un incremento de 1,3 millóns o próximo ano respecto deste e 2,28 millóns respecto de 2023.

A concelleira explicábase no Pazo de Raxoi na rolda de prensa para dar conta dos asuntos tratados na xunta de goberno deste luns, e aclaraba que o Concello de Santiago se unirá ao resto de concellos e a Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias), que xa deixaron clara a súa postura ao respecto desta suba. "Combateremos, xunto con outros concellos", dixo Louzao, unha suba "escandalosa".

A edil non deixou pasar a ocasión de agradecer e felicitar a veciñanza polo bo funcionamento do procesado de residuos na cidade, animando a continuar fancendo uso dos composteiros, ao tempo que matizaba que o modelo de Sogama (Sociedade Galega de Medioambiente) non é o máis axeitado, a ollos do Goberno local, "nin o menos custoso", aclarou.

Nesta liña pronunciouse tamén a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín: "Levamos moito tempo denunciando que o modelo Sogama non é sostible, non aposta pola reciclaxe nin pola compostaxe senón que se basea na incineración e no depósito en vertedoiro".

Sanmartín explicou que "era visto que poderiamos acabar chegando a esta situación pola mala xestión de Sogama" e rexeita o "intento por parte da Xunta de que sexan os concellos, a veciñanza, os que teñan que pagar as consecuencias de apostar por un modelo caduco e obsoleto". Por todo isto, a rexedora instou á Administración autonómica a "reflexionar e mudar", e destacou como xa fixera a concelleira Míriam Louzao, "que a través da Fegamp e dos concellos pediremos que non sexa os veciños os que teñan que pagar".