Conciertos de septiembre en Santiago (con o sin la Malatesta)

Abrimos la agenda de conciertos de septiembre en Santiago con un pulso a Íker Jiménez: Si la sala Malatesta está precintada por el Concello y se anuncia que el sábado 28 de septiembre tocan los ahí madrileños Niña Polaca (entradas a la venta por Ataquilla: 15 euros), ¿estarán ya solucionados los problemas de acústica o demás? Es de prever que sí, ya que Shinova, llevan semanas anunciando otra cita ahí mismo, el viernes 1 de noviembre (25 €).

Más allá de esa nave del misterio, hay variedad y cantidad de buena música para empezar el nuevo curso en Compostela. La Charanga Habanera toca el sábado 14 de septiembre en la sala Capitol (20 h.; entradas desde 36,7 euros), en formación de sexteto con una gira llamada TonoFest que celebra el 35 aniversario de un proyecto que suma varios cambios de formación pero no de miras: adoran La Habana. De los besos que te di, así se titula uno de sus últimos vídeos (más de 2,4 millones de visualizaciones en Youtube). Es su primera visita a Galicia.

Ópticas Contemporáneas

Ese sábado 14 de septiembre, el café Camalea recibe a Los Wavy Gravies (presentan el disco No Brain, a base de rock and roll) y Captain Trasho, desde 20:30 h., con sesión posterior de dj a cargo de Pídechas O Corpo. Y ojo a la segunda edición de Ópticas Contemporáneas, un ciclo de la Consellería de Cultura que empieza el domingo 15 de septiembre, con Abraham Cupeiro y su arca de instrumentos atípicos en el Museo Centro Gaiás, como invitado del Ensemble Música Práctica ( 19 h.; desde 9,7 €), para estrenar una obra del compostelano Fernando Buide.

El Holanola Lab-Fest 2024

El Holanola Lab-Fest 2024, evento centrado en la música de Nueva Orlans (jazz en sentido bien abierto), se celebrará en Santiago, Madrid y Ourense del 17 al 28 de septiembre. En lo que compete a Compostela, el martes 17, el Fuco Lois Bar ofrece un homenaje acústico a Lucinda Williams (con Gina Leslie & Noel); el miércoles 18, la Borriquita de Belén presenta a Silver Lining Serenades; el jueves 19, en la sala Riquela: Kiki Cavazos & Pajaro Sunrise (músico a reivindicar; 15 euros); el jueves 20 en la Capitol: Sabine Mc Calla, Duff Thompson y Max Bien Kahn; el viernes 21 en Riquela: Sam Doores & Casey Jane con el sexteto de Julian Maeso (gran teclista; 15 €) .

Festival Maré

Y del 25 al 29 de septiembre, va a latir la quinta edición de Festival Maré, cuyo cartel cuenta con A Pedreira el sábado 28 (Teatro Principal) y Albert Pla & The Surprise Band el jueves 26 (Capitol; su actual gira, Rumbagenarios se basa en rumba, flamenco y electrónica y mezcla canciones nuevas con clásicos como El lado más bestia de la vida, su impagable perversión a la salud de Lou Reed). Ana Lua Caiano (Portugal) canta el viernes 27 en el Principal, Francisco El Hombre (México / Brasil) el sábado 28 (Capi.), Laura Itandehui (México) el sábado 28 (Princ.). Nacho, Faia y Lar (Nacho Muñoz, piano; Faia Díaz, voz; y Lar Legido, batería) el 27 en el Principal, y Sés el jueves 26 en el mismo teatro, parada del camino de quien va a cumplir 42 años el 12 de noviembre, esa María Xosé Silvar que vuelve a Compostela dentro de una trayectoria de ocho discos y trece años de caminar que, en este caso, tiene como telonera a Haya Zaatry, cantante de Palestina. Además, Shantel (Alemania), que funde la electrónica con el festivo folk balcánico propio del cine de Kusturica, actúa en el Maré el viernes 27 (Capitol); y los compostelanos Sumrrá junto al alicantino Niño de Elche el miércoles 25 (Capitol), mostrando su colaboración a base de jazz, flamenco y alma vanguardista.

Concierto coral de la banda de A Casa do Rock

Y el domingo 22 de septiembre, en el Monte do Gozo, la banda de A Casa do Rock, dará un concierto de entrada gratuita (aforo limitado) para el que piden voluntarias y voluntarios desde la web Acasadorock.com para tocar simultáneamente (16 h.) un repertorio con Born to be wild, de Steppenwolf; Holiday, de Green Day; y Believer, de Imagine Dragons, entre otros temas. Siguiendo con los covers, el 21 de septiembre tocan en la Capitol los Black / Ice, banda de tributo a AC/DC (15 €).

Y entre los recintos ajenos al circuito habitual de conciertos, hay que citar la Azotea Hotel NH, cuyo ciclo Noitinhas cuenta el miércoles 4 de septiembre con Yo Somos + Daasanach Dj (19.30 h.; entrada libre).

Otro ejemplo de evento que se sale de la media: el caso de Candlelight, proyecto de réplicas a nivel internacional con grupos en formato de cámara o de música clásica que hacen homenajes a bandas míticas o premiados compositores. En este caso, una banda satélite de esa idea toca, entre docenas de velas (de ahí el nombre) el domingo 22 de septiembre, a las 17 horas, en el San Francisco Hotel Monumento, con un repertorio basado en obras del alemán Hans Zimmer, compositor de bandas sonoras de exitosas películas como El rey león, Gladiator, Interstellar o Dune (la de 2022); y a las 21 h. (28 euros), ese mismo día, esa formación interpretará temas de Coldplay (me cuentan que cierto alto cargo de la Xunta anhela traerles a Galicia; y no olvidemos que Ed Sheeran lideró la gran jornada del O Gozo Fest en Santiago, y ese evento anual ya busca nueva estrella para 2025).

Sin dejar la nostalgia, que tan alto cotiza hoy día, el Auditorio Abanca propone el sábado 28 de septiembre reivindicar el legado de Michael Jackson (Rey del Pop fallecido hace 15 años) con un espectáculo titulado Michael’s Legacy, y boletos de entre 25 y 30 euros.

CaboDano, grupo de rock metal que se mueve entre Santiago y Sigüeiro / Cedida

Para fans del metal, el sábado 28 de septiembre actúan en la sala Moon Music dos bandas compostelanas Cabo Dano (presentan el disco É Mellor Matarse) y Brutal, más Urko (de Pontevedra), desde 21.30 h., a 8 euros. Y hay locales que revelan en breve su agenda de actuaciones, caso de la sala Sónar, el Rock Café O Cum, el Modus Vivendi, Atlántico, Estudios Potemkin, Casa das Crechas, O Transistor (Bertamiráns)...