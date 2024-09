O investigador Jorge de Torres, instalado en Santiago, recibe da Xunta 50.000 euros

Jorge de Torres, doutor en Prehistoria pola UCM cunha ampla experiencia como arqueólogo de campo en África e investigador do Instituto de Ciencias do Patrimonio (Incipit) do CSIC, ubicado no edificio Fontán, recibirá a través do programa Oportunius 50.000 euros para fomentar a súa actividade tras resultar gañador dunha axuda do Consello Europeo de Investigación (ERC) do Horizon Europe. Esta partida aprobarase hoxe en Consello da Xunta a raíz dun convenio de colaboración entre a Consellería de Ciencia e o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

Jorge de Torres obtivo unha axuda do ERC na modalidade Starting Grant para desenvolver o seu proxecto StateHorn, que ten como fin desenvolver unha teoría para comprender os estados débiles ou fallidos a partir de estudos arqueolóxicos do período medieval no Corno de África.

Este investigador xa recibira 200.000 euros en fondos complementarios do programa Oportunius a través dun primeiro convenio co CSIC (xuño 2020-2024), o que agora se amplía en 50.000 euros con este novo convenio en dúas anualidades (2024-2025).

O obxectivo desta iniciativa é reter e captar talento a través de investigadores excelentes para crear emprego de calidade e retornos en termos de coñecemento e competitividade científica e económica. Deste xeito, os fondos complementarios que se lle outorgan aos investigadores oriéntanse a reforzar os recursos humanos e materiais dos proxectos, como a contratación de persoal adicional, a compra de novo material ou a asistencia a congresos.

Atracción de investigadores de primeiro nivel internacional

Esta iniciativa, enmarcada no programa Oportunius, favorece a xeración, retención, retorno e atracción a Galicia de investigadores de primeiro nivel internacional. Polo seu alto nivel de esixencia e competitividade, as axudas do ERC considéranse un baremo do nivel de excelencia científica das institucións e rexións que acollen aos seus gañadores.

Concretamente, os programas xestionados polo ERC apoian ao mellor persoal investigador de calquera nacionalidade que desexe realizar investigacións en calquera dos 27 estados membros da UE e os seus países asociados. O ERC conta con diferentes tipos de axudas: ERC Starting Grants, da que é beneficiario Jorge de Torres; ERC Consolidator Grants, ERC Synergy Grant e ERC Advanced Grant.

Desde a posta en marcha do programa Oportunius no 2014, apoiouse a 25 investigadores gañadores das axudas do ERC cunha achega total de 6,4 millóns de euros; concedéronse 18 contratos de persoal investigador distinguido a gañadores ERC; acolléronse 39 proxectos financiados polo ERC de 31 investigadores, con fondos por valor de 57,17 millóns; captáronse 30,1 millóns en proxectos competitivos polos grupos de investigación liderados por gañadores ERC, e concedéronse apoios a 27 investigadores finalistas das axudas do ERC, dos que cinco acadaron posteriormente a axuda do ERC.

Apoio a seis finalistas ERC

A Xunta tamén apoia o fomento da actividade dos investigadores finalistas das axudas do ERC no marco do programa Horizon Europe. Esta iniciativa busca impulsar a actividade dos investigadores que chegaron á fase final deste programa do ERC, pero non obtiveron apoio, para axudalos co fin de perfeccionar os seus proxectos e obter mellores resultados en vindeiras convocatorias.

Concretamente, o goberno galego acordou destinar este ano 300.000 euros a un convenio coas universidades públicas galegas e co CSIC para fomentar a actividade de seis investigadores que desenvolverán os seus traballos na USC (tres), na UDC (un), na UVigo (un) e na Misión Biolóxica de Galicia do CSIC (un), contando cada beneficiario con 50.000 euros repartidos en dúas anualidades.