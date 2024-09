Verea ve imprescindible que Santiago recupere o seu protagonismo económico internacional

Recuperar o protagonismo internacional de Santiago, aproveitando as sinerxías da lusofonía, coa creación dun programa de atracción de investimentos. Esta é unha nova proposta do líder do PP de Santiago, Borja Verea, quen asegura que “o noso obxectivo pasa por volver a colocar á capital de Galicia ao nivel que a cidade merece, para isto, fai falla un brazo político ambicioso que está claro que hoxe non existe”.

Verea incide en que é “imprescindible” que Compostela se abra ao mundo “porque está na nosa esencia e non debemos perder máis tempo pechados en nós mesmos”.

Para o popular, “hai que traballar na eliminación de fronteiras e a reunificación de pobos irmáns, por exemplo como Galicia e Portugal, que suporía unha achega de 9 millóns de persoas no eixo Ferrol- Lisboa, o que nos converte nunha macrorrexión superior ao que poder ser Holanda e Bélxica”.

Cita como punta de lanza desta integración imparable os operadores económicos, xa que as exportacións de Galicia a Portugal “incrementáronse en 20 anos de 1.400 millóns a 3.700, supoñendo un 27% da exportación total galega”.

Así, insiste, “é inconcibible que deixemos pasar unha oportunidade como isto ou prefiramos que o desenvolvan outras administracións, porque nós si cremos que Santiago ten todo o que se necesita para poder poñer en marcha unha estratexia política ambiciosa para converternos nunha porta de entrada alternativa a Lisboa e construír unha cidade aberta, dinámica e creativa”.

Critica ao BNG o feito de “estar instalado na política de botar balóns fóra e responsabilizar a outras administracións do traballo que eles deben levar a cabo, sen poñer en marcha medidas ambiciosas que convertan á nosa cidade nun punto de referencia a nivel internacional, tanto no eido do turismo como noutras materias”.

Verea remarcou que “é fundamental facer unha oposición útil, amosando así que seremos un goberno útil, por iso traemos propostas concretas fronte ás habituais declaracións ocas deste goberno”.

Santiago como Capital Europea da Xuventude

Por outra banda, Borja Verea vén de solicitar que Santiago se postule como Capital Europea da Xuventude, categoría que concede, durante un ano, o “European Youth Forum”, intentando lograr ser a primeira cidade de España en logralo. Para iso, o Concello debe fortalecer o desenvolvemento dunha estratexia integral de apoio á xuventude e á participación dos máis novos na toma de decisión de goberno.

“Hai que reforzar a atención ás demandas e necesidades en áreas cruciais como emprego, educación, cultura, emprendemento, creatividade, servizos sociais, igualdade e participación, o que significaría poñer aos xóvenes no centro da nova era urbana, máis alá de medidas efectistas, como os orzamentos participativos”, menciona Verea.

Para acadar esta meta, que favorecería a proxección internacional de Compostela, o Concello ten que traballar, en palabras de Verea, “nunha mobilidade sostible, a formación e o asociacionismo; e crear políticas que favorezan a emancipación, o emprego, a vivenda e a calidade de vida; ademais de vincular todo isto coa solidariedade e o voluntariado”.