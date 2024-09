Borja Verea responsabiliza da suba de Sogama ao BNG polo pacto de investidura de Sánchez

O líder do PP de Santiago, Borja Verea, referiuse na mañá deste martes ás declaracións da alcaldesa compostelá, Goretti Sanmartín, sobre "o sablazo de Sogama".

A suba do imposto da xestión dos residuos e a cancelación da bonificación deste custo aos concellos é, para a concelleiro popular responsabilidade "de Goretti Sanmartín e o BNG que apoiaron a Pedro Sánchez, porque é un imposto estatal". A este respecto o Goberno local matiza que se trata dunha competencia cedida á Xunta de Galicia.

Borja Verea insistiu en que "hai que ter moito rostro para criticar un imposto do que eres responsable" e instou ao BNG e á alcaldesa a "pedir perdón" e falar co PSOE para a retirada deste imposto, "e acabouse o problema", remachou. O voceiro do PP en Raxoi asegurou que a súa formación é contraria a esta suba pero reivindicou que "o sablazo son os 14 asesores e 10 altos cargos" do Goberno de Sanmartín, que segundo Verea carrexanen total un custo acumulado de máis de seis millóns de euros.

Unha Compostela "máis sucia e acomplexada"

Borja Verea falaba do canon de Sogama durante unha rolda de prensa no Pazo de Raxoi para facer balance dos 15 meses de goberno de Goretti Sanmartín. Segundo o líder do PP, tras este tempo "o abandono das rúas é total e todos nos facemos a mesma pregunta: Como é que a cidade está máis sucia que nunca, cando pagamos máis que nunca polo servizo de recollida de lixo?”. Segundo as súas palabras, os concelleiros que integran o bipartito "ou non saben traballar ou non teñen ganas".

O voceiro popular criticou o retraso do novo contrato de transporte urbano afeándolle á alcaldesa que "puxo á fronte da área a quen nos meteu neste lío", en referencia ao edil de Compostela Aberta Xan Duro, membro do Goberno de Martiño Noriega entre 2015 e 2019. “Pídennos que non utilicemos o vehículo, pero non hai taxis, non hai autobuses e non hai aparcamento e o caos e o ruído do tráfico na cidade vai cada día a máis”, subliñou o edil do PP.

Mais o balance negativo de Borja Verea non quedou aí e referiuse á non celebración este ano do festival WOS -que tiña lugar no mes de setembro- porque "medidas para o impulso do tecido cultural da cidade non as hai". “Que podemos esperar dunha alcaldesa do BNG que non mima, nin coida e non protexe un produto cultural como o festival WOS?, engadiu Verea. Fontes municipais declararon a EL CORREO GALLEGO que non foi unha decisión municipal senón da organización do festival e segundo consta na web do evento, despois de sete edicións, toman “unha pausa este ano”.

Na páxina web do WOS a organización refírese aos cambios “no contexto no que se desenvolve o festival” cuxos custos “aumentaron considerablemente e os prazos de planificación reducíronse”, polo que “resúltanos moito máis difícil que o proxecto teña a calidade que desexamos e que o noso público merece”. O festival pon a ollada en 2025 e agradece ás entidades e administracións que o apoian, entre elas o Goberno municipal de Santiago, pola “comprender a decisión e apoiala” ademais de “mostrarnos a súa vontade para que en 2025 volvamos”.

Ao fío das críticas á política cultural do Goberno bipartito, Borja Verea criticou tamén que as festas deste ano, Ascensión e Apóstolo, foron as peores da historia da historia da cidade "sen ambición, sen personalidade e só pensadas para uns poucos".

O candidato do PP á alcaldía de Santiago falou tamén da anunciada creación dunha empresa municipal de vivenda: "O único que repiten é que a van crear, pero nin din cando nin que vai facer". Unha cuestión tamén criticada pola concelleira socialista Mercedes Rosón que denunciaba que na materia non había ningún avance.

Borja Verea aproveitou unha vez máis para lembrar que o "único avance" do Executivo de Sanmartín nestes 15 meses foi o acordo sobre o párking do Hospital Clínico que "é un éxito noso, que o defendemos cando ninguén o facía". Ao fío deste tema, Verea asegurou que o PP de Santiago está "sempre un paso por diante do goberno", polo que "seremos un goberno útil e eficaz porque somos unha oposición útil e eficaz fronte a un Goberno do BNG ineficaz, vago e sectario ao que lle queda moi grande unha cidade coma Santiago".