As festas da Rúa de Abaixo chegan esta fin de semana cunha proposta de “viaxe espacial”

As festas da Rúa de Abaixo (actual Rúa do Espírito Santo), organizadas pola Asociación Veciñal ‘As Marías’, celebrarán esta fin de semana a súa novena edición coa temática do universo como protagonista. O programa propón unha “viaxe espacial” e inclúe actividades para todas as idades.

O mércores 4 a veciñanza poderá participar na elaboración dun mural colectivo para maiores de 10 anos e terá lugar na Rúa de Abaixo a partir das 18:00. Ás 21:30 está programada unha sesión de astronomía para toda a familia, a cargo da Comisión de Cultura Científica da Gentalha do Pichel.

No mesmo espazo o xoves 5 os máis cativos desde as 18:00 poderán gozar dun obradoiro de cabezudos, seguido dunha sesión de cinema infantil, na mesma praza ás 21:00.

Días grandes da festa

Coa fin de semana chegan os días grandes da festa. O venres 6 celebrarase a noite de música tradicional, que este ano contará coas actuacións de Pataghulhos (22:00), Bouba (23:00) e Os Carunchos (00:00).

O sábado 7 hai actividades programadas durante toda a xornada, comezando con alboradas e unha volta ciclista ao barrio. A tradicional sesión vermú comezará tras o pregón a cargo de Xosé Manuel Penas Patiño. Tras o xantar popular, organizarase un bingo musical (17h).

Para os máis cativos haberá inchables e, ás 18:30, unha nova edición do Ferro a fondo! e o concerto infantil de Cé Orquesta Pantasma (19:30). A festa continuará pola noite, a partir das 22:00, con concertos e co tradicional concursodo Baile do faroliño.

As xornadas festivas rematarán o domingo 8, co concerto da Banda de Música Recreativa e Cultural da Bandeira, ás 13:00 na fonte da Rúa de Abaixo.