El inglés, el francés y el gallego son los pilares de la Escuela Oficial de Idiomas de Santiago

Queda poco para que comience un nuevo curso de la Escuela Oficial de Idiomas de Santiago, que no será antes del día 11, –la fecha será anunciada esta semana– y todavía puede acoger a alumnado en los idiomas en los que todavía hay plazas vacantes, ya que la inscripción se puede realizar hasta el 20 de septiembre.

En Vite, la sede central de la EOI, se ofertan 3.400 plazas en el régimen oficial. Antes de que comience septiembre tan sólo se cubre la mitad de la oferta. “Setembro é o mes no que realmente se solicitan as vacantes porque no verán non se sabe como vai ser o vindeiro curso, xa que gran parte do noso alumnado son universitarios ou pais e nais de familia e non coñecen os horarios”, señala en conversación con EL CORREO GALLEGO Gonzalo Constenla, director de la EOI, quien aporta que las cifras de matrícula actuales “son moi relativas”.

Proceso complejo

Sobre el proceso de matrícula Constenla habla de que es “complejo”. Primero se matricula el alumnado oficial de la EOI del curso 2023-24 que continúa estudios en el mismo idioma y no requiere preinscripción. Los de la convocatoria ordinaria hicieron la matrícula entre el 18 y 28 de junio y los de la convocatoria extraordinaria del 28 de junio al 5 de julio.

A posteriori fue el turno para el resto del alumnado (nuevo acceso, acceso por traslado, prueba de clasificación, antiguo pre-23/24) con preinscripción en todos los idiomas y niveles desde el 24 de junio al 5 de julio. La matrícula se realizó en dos turnos a lo largo del mes de julio quedando las vacantes para septiembre.

“O sistema de preinscrición estaba ben para antes porque había menos prazas que demanda, pero agora non ten sentido porque todo o mundo que fai a preinscrición se matricula. Ademais, ten o problema de que moitos pensan que coa preinscrición xa están inscritos pero non é así, hai uns prazos”, comenta el director da EOIque ve como estos días muchos se acercan a la escuela con esa duda.

Prueba de clasificación

Hasta el viernes 4 de septiembre también permanece abierta la matrícula de la prueba de clasificación “para os que se queren matricular pero non teñen titulación que poida demostrar que teñen un determinado nivel cando realmente xa o teñen”. Es el propio departamento el que decide si se accede directamente a un nivel de un idioma concreto.

La gran novedad de este año es que las pruebas libres (en las que el alumnado sólo tiene derecho a hacer el examen y a solicitar el título si aprueba) se realizarán en junio, cuando en los últimos tres años eran en enero o febrero. “Facelas nos primeiros meses do ano posibilitaba que as persoas que se foran a presentar ás oposicións de ensino, computaran os méritos correspondentes no prazo da matrícula da oposición”, aporta. Pero al mismo tiempo suponía “un cierto trastorno” ya que se tenían que suspender las clases oficiales poco después de llegar de las vacaciones de Navidad o Reyes, “supoñendo un esforzo para o profesorado ao ser o encargado de elaborar as probas”.

Ahora, es necesario contratar profesorado de apoyo, especialmente en el departamento de gallego. “Captar profesorado era difícil porque hai moitas xubilacións, pero coas oposicións hai xente que entra nas listas de sustitución e os opositores non saen perxudicados porque no último baremo da fase do concurso-oposición pódese alegar como mérito o coñecemento de linguas estranxeiras e non ten porque ser un título da EOI”, explica en detalle.

El alemán, el idioma menos demandado

En Vite se ofertan siete idiomas. A mayores se acoge alumnado en Sar, Negreira, Ordes, Noia y Ribeira. Se trata de cursos presenciales si bien en el caso de inglés, francés e italiano también se pueden cursar en la modalidad semipresencial. En total la cifra total de plazas ronda las 4.000, mil más si se suman los que optan por el régimen libre. “No resto das seccións ofértase inglés e na de Noia a maiores francés”, señala. Con datos de 2023 los más demandados son el inglés, seguido del francés, gallego, italiano, portugués, español para extranjeros y por último el alemán.

Constenla asegura que el inglés representa “dous terzos da oferta”, si bien ya en estos momentos en el nivel C2 de gallego” están pechadas practicamente todas as prazas”.

Francés

El segundo idioma más demandado siempre fue el francés y por la evolución actual de la matrícula “tamén o é”. En el caso del alemán el director de la escuela asegura que sufrió diversas variaciones, “chegando a ter 400 alumnos polo ano 2008”, una cifra que fue disminuyendo. “Pódese dicir que a demanda baixou a metade”, refleja.

En referencia al italiano, que sólo es idioma oficial en Italia y en el cantón del Tesino en el sur de Suiza, tiene un perfil concreto de alumnado. “Cando estudas un idioma pode haber uha motivación instrumental, se o precisas para algo ou ben unha motivación intrínseca ou integradora, na que o que te motiva é a cultura, a xente e a lingua. A marca italia é moi potente, vese como un idioma amable e á vez resulta sinxelo”, destaca. En la EOI de Santiago está equiparado con el portugués, aunque desde el 2021 logró mejores cifras.

Sobre el gallego Constenla habla de “unha subida impresionante pola eclosión da música e do baile tradicional galego, algo co que tamén concorda o decano de Filoloxía, e ao que hai que sumar a cantidade de persoas que veñen de fóra e necesitan aprender a lingua”.