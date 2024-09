Lavacolla mueve 4,5 millones de euros cada día en mercancías internacionales: Grecia, Turquía y Polonia, principales mercados

El aeropuerto de Santiago mueve cada día en torno a 4,5 millones de euros en mercancías en el comercio internacional, con Grecia, Polonia y Turquía como principales mercados exteriores. Así se recoge en el Informe de Comercio Español que publica el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, del que se desprende que en el primer semestre de 2024 Lavacolla y Alvedro, los dos aeródromos de la provincia de A Coruña, movieron en el mercado internacional un total de 821 millones de euros. Hay que tener en cuenta que, en base a los datos ofrecidos por Aena, la terminal de Rosalía de Castro contabilizó en los primeros seis meses del año un total de 2,49 millones de toneladas de mercancías (tráfico nacional y al extranjero), frente a las tan solo 27.607 que pasaron por la herculina y 133.518 por Peinador en ese mismo periodo.

No obstante, cabe señalar que las cifras a las que se refiere el informe de Comercio conciernen solo al tráfico internacional. De los 821 millones de euros que se registraron en el primer semestre del año, un total de 535,7 se corresponden con exportaciones, mientras que los 285,3 restantes responden a importaciones.

En conjunto, se trata de la suma más elevada del último trienio; puesto que en el primer semestre de 2023 se facturaron de 745,7 millones, 557,2 en el capítulo de exportaciones y 188,5, en el de importaciones; y en la primera mitad de 2022, 791 millones de euros, 623,9 en envíos al exterior y 167,1 en productos importados.

Las estadísticas ponen de manifiesto que, más allá del incremento de la facturación total, el nivel de exportaciones ha experimentado en el último trienio una tendencia a la baja (de 623,9 a 535,7 millones de euros); mientras que el de importaciones ha ido en aumento (de 167,1 a 285,3 mill.), siempre en base a datos de los primeros semestres de cada ejercicio.

Grecia, Polonia y Turquía son los principales destinos de las mercancías que salen de los aeropuertos de Lavacolla, principalmente, y Alvedro.

Al país de los helenos se exportaron entre enero y junio existencias por valor de 122,05 millones de euros. Sin embargo, las 3.818 toneladas que salieron vía aérea con destino al estado mediterráneo no representan el mayor volumen, que se lo quedó Polonia, con 4.403 toneladas con un valor de 74,96 millones de euros.A Turquía se fueron 1.112 toneladas de carga por 27,42 millones; 831 a Hungría, que reportaron 23,49 millones; y 796 a Austria, por 25,07 millones.

En lo que respecta a las importaciones, de Turquía proceden casi la mitad de los productos que llegan a Galicia a través de Lavacolla.

En concreto, en el periodo referido sumaron 2.866 toneladas, por un valor de 91,03 millones de euros. Del Reino Unido llegaron en avión productos por valor de 2,14 mill.; y de los Países Bajos por 2,06 millones, según los datos de Comercio.

Es evidente que el tráfico de mercancías en la terminal compostelana se ve en buena medida beneficiado por la actividad del centro logístico con el que cuenta Inditex en las instalaciones aeroportuarias, desde donde entran y salen buena parte de las materias primas que maneja la multinacional. Destaca en el capítulo de importaciones del primer semestre que 1.477,33 toneladas de mercancía se corresponden con filamentos sintéticos, a las que se suman otras 354,12 toneladas de fibras sintéticas y 301,65 de fibras textiles. Se trata de materias primas destinadas al potente sector textil con el que cuenta Galicia, principalmente a Inditex.

Además, entre enero y junio se importaron a través del Rosalía de Castro 335,48 toneladas de algodón, 49,40 de caucho y 95,47 de materiales plásticos. Por los aeropuertos de la provincia de A Coruña también entraron en Galicia 68,2 toneladas de plantas vivas; 12,6 de animales vivos y 9,34 de productos farmacéuticos.

Por otro lado, desde Lavacolla salieron entre enero y junio 20.737,20 toneladas de minerales, 3.674,24 de aceites y perfumes, 209,96 de pescados y crustáceos, 192,15 de papel y cartón, 190,75 de cuero manufacturado, 186,45 de material plástico, 102 de cestería manufacturada, 96,11 de jabones, 71 de madera, 38,46 de leche y productos lácteos;y 11,11 de bebidas alcohólicas, principalmente vinos y licores destilados.

EL EXPERTO

Consultado por EL CORREO, Miguel Pazos, profesor de la Facultade de Xeografía e Historia de la USC y experto en transporte, explica que “a carga no aeroporto de Santiago é importante porque Galicia é un espazo periférico dentro da Unión Europea: está nunha esquina do continente. Hai determinados produtos que, ben porque son de alto valor engadido ou requiren dun transporte inmediato, precisan do transporte aéreo. Nese sentido, o aeroporto de Lavacolla está nunha posición moi boa; e para Galicia é moi positivo, sobre todo para determinados sectores económicos que cumpren con estas dúas condicións”, manifiesta.

El profesor Pazos hace hincapié en la presencia del centro logístico de Inditex en el aeropuerto compostelano; de ahí que buena parte de los productos tanto importados como exportados estén relacionados con el sector textil. Subraya que para que el medio de transporte elegido sea el áereo se tiene que tratar de materias primas de alto valor añadido o bien que requieren un transporte urgente, como los productos de alimentación frescos.

Sobre el hecho de que Turquía sea el país del que procede el mayor volumen de productos importados que entran por Lavacolla en términos de coste, 91,03 millones; indica que “moi probablemente se deba a que se trata dun importante hub, principalmente o aeroporto de Estambul, para as conexións aéreas entre Asia e Europa, tanto no transporte de pasaxeiros como de mercadorías”, concluye.