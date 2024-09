Louzao asevera que el retraso en la estabilización de trabajadores no afecta al funcionamiento de Raxoi

El Concello de Santiago resta importancia a que el proceso de estabilización de trabajadores municipales no esté todavía culminado. “Se trata de una cuestión burocrática”, indicó ayer la portavoz municipal y concelleira de Capital Cultural, Miríam Louzao. “Los trabajadores están en sus puestos de trabajo con normalidad y no afecta para nada al funcionamiento del Concello”, subrayó.

Raxoi salía así al paso de la denuncia del sindicato UGT, quien exige que los 92 trabajadores que llevan años como temporales puedan tomar cuanto antes posesión de sus plazas. UGT recordó que la alcaldesa Goretti Sanmartín se había comprometido a tener finalizado el proceso en el mes de julio. También reclama que se aborde la equiparación de niveles que afecta a otras 170 personas. Los empleados municipales que fueron entrando a partir del año 2010 pese a realizar las mismas tareas que sus compañeros lo hacen con una categoría dos niveles inferior, lo que significa que cobran menos salario con el mismo puesto de trabajo.

Cambios en la RPT

Louzao justificó el retraso en que primero quieren aprobar la nueva Relación de Puestos de Trabajo del Concello, una reorganización interna más amplia. “Hay trabajadores que estabilizan que no tenían su puesto en la RPT, no existía”, indicó la portavoz municipal. “Por lo tanto, el orden lógico de las cosas es primero aprobar la RPT, que incluya estos puestos, y a continuación poder acabar el proceso de estabilización”. Desde UGT solicitaban, sin embargo, que se realizase primero un cambio puntual en la RPT para que los funcionarios o el personal laboral pudiesen tomar posesión de sus plazas. Denuncian que el proceso actual es complejo y “farragoso” por lo que tardará en resolverse. Fuentes de Raxoi desmienten también a UGT e indican que el proceso no ha contado con ninguna pega por parte de la intervención municipal.

"Suspenso del Gobierno"

“Comienza el curso político y ya tenemos un nuevo suspenso del Gobierno”, lamentó ayer la concejala socialista Marta Abal. Tras subrayar que fue el ejecutivo socialista el que impulsó la estabilización de los 92 trabajadores, exigió que se deben “garantizar sus derechos laborales”. Abal pide que se complete el proceso cuanto antes y recuerda que “debe hacerse sí o sí antes del 31 de diciembre de este año”. La concejala socialista y titular de la cartera de Facenda en el mandato de Sánchez Bugallo recalca que “los socialistas denunciamos la situación hasta en tres situaciones en el pleno municipal exigiéndole al gobierno celeridad a lo que la señora Sanmartín respondió diciendo que el proceso iba a estar finalizado en julio”. Abal reprochó que se trata de “otra promesa incumplida de la señora alcaldesa, desde luego la palabra de la señora Sanmartín cotiza a la baja”.

