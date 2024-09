Novo roubo nunha igrexa de Santiago: "Oremos por la conversión del que la sustrajo"

Os desgustos motivados polos roubos nas igrexas de Compostela non cesan. Un cartel colocado no lugar no que até o pasado 7 de agosto lucía a imaxe do Corazón de Xesús na igrexa de San Fructuoso puxo de novo o acontecemento de actualidade e comezou a percorrer as redes sociais tralas imaxes compartidas por Manuel Gago, coñecido como @magago en X (antesTwitter).

“La pequeña imagen del Corazón de Jesús que se veneraba en este altar ha sido robada. Oremos por la conversión del que la sustrajo y para que pronto podamos recuperarla”. O autor da mensaxe é o cura de San Fructuoso, Ricardo Vázquez, que optou por este misericordioso e simpático xesto ante as preguntas dos seus fregueses pola ausencia da imaxe.

“Trátase dun furto”, explicou en conversa con EL CORREO GALLEGO Ricardo Vázquez, “unha imaxe devocional de pouco valor patrimonial e económico que un señor colleu cando estaba só na igrexa e levouna nunha bolsa”, tal e como se observou nas cámaras de vixilancia da igrexa.

Máis alá do valor da imaxe, o sacerdote conta que os fregueses depositaban onda a figura “peticións de favores e desexos”. Cando se tivo coñecemento da ausencia do Corazón de Xesús cursouse a correspondente denuncia, aínda que polo de agora a investigación, da que se ocupa o grupo de Patrimonio da Policía Nacional, non deu resultados.

Este feito súmase os roubos e tentativas dos mesmos acontecidos tamén en agosto nas igrexas de Marrozos, Figueiras, Laraño, Roxos ou na capela de Santa Lucía.