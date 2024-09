Santiago acolle parte da rodaxe da primeira película sobre a vida de Castelao

Durante o mes de setembro Santiago acolle tres días de rodaxe de Antes de Nós, unha longametraxe dirixida por Ángeles Huerta coñecida polo seu traballo en O corpo aberto ou Esquece Monelos. A súa estrea en salas cinematográficas está prevista para o ano 2025.

As gravacións comezaron este luns no IES Rosalída de Castro e volverán a retomarse na capital galega a vindeira semana, tras pasar por outros lugares de Galicia. En concreto, o vindeiro luns 9 a película rodarase na praza de San Agostiño e o xoves 12 as cámaras desprazaranse ao Pazo de Raxoi. Rianxo e Pontevedra, son outros dos lugares escollidos pola relevancia na vida de Alfonso Rodríguez Castelao, así como Muros, Fisterra, Silleda ou Negreira onde se reproducirán os escenarios nos que viviu o protagonista.

Xoán Fórneas será Castelao neste drama histórico no que destacan actores e actrices como Cris Iglesias (Virxinia Pereira), Nancho Novo (Sobral, o canteiro), Xoel Fernández (Cándido), Miquel Insua (Viturro), Sergio Zearreta (Cubeiro), Isabel Vallejo (Xaquina) e Adrián Ríos (Moure), entre outros.

Antes de Nós busca entender como era Castelao, profundizando nas súas emocións e as circunstancias históricas que deron forma á figura que todos coñecemos hoxe en día. Para iso, a película céntrase en dous episodios cruciais da vida de Castelao: o seu exercicio como médico en Rianxo durante a gran gripe do 1918 e a viaxe que realizou a Bretaña en 1929, acompañado pola súa muller Virxinia, tras a tráxica perda do seu único fillo Chuchiño, á edade de catorce anos.

Esta obra levará ao público a descubrir quen era Castelao antes de ser o Castelao que todos coñecemos; como era Galicia antes da “xeración Nós”, e o matrimonio de Castelao e Virxinia antes de ser “nós”.

Ademais da participación de Televisión de Galicia, Antes de Nós conta coa subvención da Xunta de Galicia, a colaboración da Deputación de Pontevedra e o Concello de Pontevedra.