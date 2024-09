O PSOE alerta de “concentracións e carreiras” de coches na Sionlla e pide explicacións a Raxoi

O Grupo Municipal Socialista interpelou onte o Goberno local sobre as “concentracións e carreiras” nocturnas de vehículos que se están a celebrar no polígono da Sionlla. O PSOE diufundiu uns vídeos nos que se pode ver como centos de persoas se agolpan ao carón da nave de Autoradio, na rúa Formarís, e rodean varios coches que “circulan a altas velocidades entre a multitude”. Así, pregúntanse se estes encontros “se están a celebrar ou non de xeito legal”.

Os socialistas cualificaron as imaxes de “preocupantes” e interpelaron a Raxoi para aclarar “se ten constancia de estes actos a través da Policía Local”. Neste sentido esixiron “claridade” e que se explique “se hai un control do que alí se fai”, así como as medidas de seguridade que se están tomando oa respecto. O PSOE insiste no perigo que pode supoñer para “calquera persoa que pase a esas horas da madrugada polo polígono”.

Realización de "controis frecuentes"

O Goberno local saíu ao paso da interpelación do PSOE, asegurando que a Policía Local fai “controis frecuentes” na zona, porque ten constancia da celebración deses encontros e “no que levamos de mandato, non se detectaron nin carreiras ilegais nin prácticas similares”.

Dende Raxoi engaden que “estas quedadas non son unha situación novidosa, senón que se ten constancia da súa celebración desde hai anos. O PSOE é consciente diso, posto que tamén se rexistraron no anterior mandato e, como tamén sabe o PSOE, a Policía exercía o mesmo traballo de vixilancia que fai na actualidade”. Así, conclúen que “a vixilancia continuará para garantir a seguridade da veciñanza”.

Antecedentes semellantes

Tal como indican desde Raxoi, non é a primeira vez que se ten constancia dun feito semellante, posto que na madrugada do festivo do 1 de novembro do 2022 a Policía Local acudiu ao mesmo polígono por unha chamada que informaba da concentración dun gran número de coches e persoas na rúa Castela e León.

O actual voceiro socialista, Gonzalo Muíños, era o concelleiro de Seguridade Cidadá naquela altura e explicaba que era un fenómeno do que se estaban rexistando máis casos na cidade. “Polo momento non temos constancia de que se produzan carreiras ilegais ou outro tipo de delitos”, explicaba, e engadía que se reunían afcionados aos coches tuneados para amosalos.