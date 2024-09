“Somos os primeiros interesados en que os traballadores tomen posesión das prazas, pero hai uns trámites”

Un total de 92 traballadores do Pazo de Raxoi levan meses esperando para poder tomar posesión das súas prazas como persoal laboral ou funcionario tras completar un proceso de estabilización. Outros 170 agardan ver incrementada a súa nómina tras recoñecérselles a principios de ano que deberían ocupar un nivel superior ao que tiñan até o de agora. O concelleiro de Facenda, Manuel César, garantiza que a situación para os primeiros estará arranxada antes de que acabe o ano e para os segundos asevera que recibirán a suba salarial con efecto retroactivo dende xaneiro.

Por que se está retrasando o proceso de toma de posesión das prazas dos traballadores de Raxoi que eran temporais e pasarán a ser funcionarios ou persoal laboral?

Hai xente que non podía tomar posesión da súa praza porque non estaban creadas na Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello. Tiñamos que cambiar a RPT e por iso se demorou. A RPT foise negociaciando cos sindicatos e unha vez que houbo consenso, aprobouse inicialmente na xunta de goberno do 22 de xullo con todos os informes favorables. Logo estivo a exposición pública, unha vez que se publicou no Boletín Oficial da Provincia (BOP), ata o pasado 27 de agosto.

O sindicato UGT denuncia que a Intervención lle puxo problemas ao documento. É certo?

Non. Os informes necesarios para a RPT foron todos favorables, precísanse dous, o da secretaría xeral do Concello e o trámite de contabilización, de que existe partida económica. Fiscalización emitiu unha dilixencia, dicindo que a RPT está exenta de fiscalización. Polo tanto, non entendo cales poden ser os informes desfavorables de Intervención sobre a relación de postos de traballo, porque non só non existen, é que non son necesarios.

Houbo moitas alegacións?

Houbo 13 alegacións que van ser desestimadas todas porque non teñen base xurídica. Foron reclamacións de aumento de nivel dalgún funcionario, de homologación de niveis, que xa están aprobadas nos orzamentos, entón van ser desestimadas todas. Estes días imos responder todas estas alegacións e a previsión é que o luns a nova RPT se aprobe na xunta de goberno. Despois só habería que publicala no boletín da provincia para que entre en vigor.

A equiparación de niveis é outra das demandas dos sindicatos. Denuncian que os 170 afectados seguen a cobrar menos que o resto de compañeiros pese a facer o mesmo traballo. Cando se vai resolver esta cuestión?

Vaise pagar nos próximos meses, esperemos que en outubro, e con efecto retroactivo dende xaneiro.

Por que decide este goberno facer o cambio na Relación de Postos de Traballo?

É a primera RPT que se aproba dende 2011, non houbo outro goberno que a cambiase. Un dos motivos é adecuar o cadro de persoal ao que se aprobou nos orzamentos para este ano. Este foi o obxectivo primordial, pois tamén se recolleron outros, como foi a nova estrutura directiva aprobada pola resolución da alcaldía de 4 de octubro de 2023 e tamén o de incorporar as prazas do proceso de estabilización extraordinaria que houbo en 2022, que tampouco estaban recollidas na antiga RPT. E despois tamén está a creación do que serían as unidades de xestión económica para axilizar o pagamento das facturas e reducir a débeda.

Unha vez aprobada definitivamente a RPT canto tardarán os 92 traballadores de Raxoi en tomar posesión das súas prazas?

Son dous procesos diferentes. Estes días imos facer coa oficina económica a contabilización das prazas, o que custan estas prazas, e logo pasará a Intervención. Este proceso si precisa o informe de fiscalización. O que pasa é que fiscalización ten os seus tempos, non sabemos o que se vai demorar, trataremos de que o axilice o antes posible. Unha vez que fiscalización emita o seu informe publicarase no BOP e a partir de aí o persoal dispón dun mes para que tome posesión da súa praza. Eses son os prazos legais, ás veces queremos ir máis rápido pero non podemos.

Vai dar tempo antes do 31 de decembro?

Sen problema ningún. Nós somos os primeiros interesados en que a xente tome posesión dos seus postos o que pasa é que temos que cumprir os trámites legais.

UGT asevera tamén que a modificación global da RPT está retrasando os prazos e pedían uns cambios máis sinxelos, que só recollesen o tema da estabilización laboral?

O que nós negociamos cos sindicatos xa foi unha RPT de mínimos. A partir de agora temos o compromiso de negociar unha RPT de máximos, e é un compromiso deste concelleiro chegar a un acordo con eles. Isto require un estudo do que serían as necesidades dos diferentes servizos, unha avaliación do que serían as tarefas que fan os diferentes servizos para avanzar nunha negociación dunha RPT de máximos.

Suscríbete para seguir leyendo