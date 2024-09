Viaqua pone en marcha un plan en Santiago para evitar que 14 ‘puntos negros’ sufran inundaciones este invierno

Viaqua, la empresa concesionaria del servicio del agua en Santiago, acaba de poner en marcha un plan para reforzar el mantenimiento en la red de sumideros de la ciudad de cara a evitar inundaciones en la próxima temporada de lluvias. Se trata de unos trabajos especiales que se realizan cada año cuando comienza el deshoje de los árboles y que, además, tienen como prioritarios un total de 14 ‘puntos negros’ donde habitualmente se registran problemas de inundaciones.

La compañía explica que realiza tareas de limpieza y mantenimiento durante todo el año en la red de saneamiento, en las que se incluyen los sumideros de pluviales. No obstante, cuando se acerca el otoño estos trabajos de intensifican con un plan de intervención especial. La red de saneamiento de Santiago está dividida en varios sectores y en base a estos se diseña el plan de acción, centrándose de una manera especial en aquellas zonas donde se producen más incidencias. Aunque evitarlas no siempre depende del grado de limpieza.

Necesidad de renovación de la red de saneamiento

Desde Viaqua inciden en que “evitar la inundación no siempre depende de que el sumidero esté limpio. Santiago tiene una necesidad urgente de inversión en infraestructuras porque la red de saneamiento es muy antigua en determinadas zonas y se ha quedado obsoleta”. No se trata únicamente de una consideración de Viaqua, sino que es una de las denuncias recurrentes que desde hace muchos años hacen los grupos oposición a los gobiernos de turno; y que casi siempre tiene la misma respuesta: para renovar las infraestructuras es necesario sacar adelante el nuevo contrato de gestión del agua, un debate político que lleva más de una década enquistado en el pazo de Raxoi.

Viaqua asegura que actualmente existen 14 puntos muy sensibles ante trombas de agua, donde en las próximas semanas se van a intensificar los trabajos de limpieza y mantenimiento. Se harán actuaciones extraordinarias en la avenida de Xoán XXIII, en el barrio de Fontiñas, Burgo das Nacións, rúas do Franco y da Raíña, rúa Fonseca, Vía Edison, plaza de España, rúas Santiago de Chile, FreiRosendo Salvado, Xeral Pardiñas y San Pedro de Mezonzo; y los barrios de Pontepedriña y Santa Marta. Viaqua se coordinará con Urbaser, la empresa que gestiona el servicio municipal de limpieza, para realizar estas tareas de mantenimiento. La concesionaria del servicio del agua y saneamiento advierte de que muchas veces, pese a que se realizan estos trabajos rigurosamente, se producen inundaciones igualmente.

“Esto no quita de que en plena temporada de caída de la hoja, si cae una tromba de agua, no haya una inundación. A veces porque la instalación necesita ser completamente renovada para prestar un servicio óptimo; o bien porque cuando cae la hoja es muy fácil que un sumidero se atasque en un corto plazo de tiempo; y que un día después de su limpieza vuelva a dar problemas”, indican desde Viaqua.

La concesionaria también relata que muchas veces son los propios vecinos quienes alertan de que el alcantarillado se ha atascado por las hojas de los árboles y que entonces se coordina la actuación con Urbaser para limpiar la zona lo antes posible.

En todo caso, lo que tratará de evitar por todos los medios la compañía es que se repitan imágenes como las del año pasado en Santiago, donde se inundaron céntricas calles y barrios enteros a causa de las primeras tormentas del otoño. Aunque a veces sea irremediable debido al desfase del equipamiento actual.

Vecinos de Fontiñas: “Han puesto nuevos sumideros en la rotonda, pero ahora lo importante es mantenerlos limpios”

Los vecinos de Fontiñas confían en que este invierno se alivie el problema de inundaciones que sufre de manera recurrente la rotonda de la rúa do Vieiro cada vez que lleve mucho en un periodo corto de tiempo. En declaraciones a ELCORREO, Luis Meijide, presidente de la asociación vecinal del barrio, señala que la infraestructura cuenta con dos nuevos sumideros y que también se han instalado tuberías con mayor capacidad, en el marco de las obras de construcción de la nueva senda peatonal de San Caetano.

No obstante, advierte de que “para que den resultado estas mejoras es fundamental mantener los sumideros limpios todo el invierno, porque casi siempre que se han producido inundaciones hemos visto que los desagües estaban completamente atascados por las hojas”. En todo caso, Meijide quiere darle un margen de confianza a la actuación: “Vamos a ser prudentes y esperar a que empiece la temporada de lluvias para hacer una valoración de las obras”, dice.

El presidente de la asociación de vecinos incide en que para evitar que se inunde la rotonda do Vieiro no solo es importante que estén bien limpios los sumideros que se encuentran en este punto, sino todos los de Fontiñas, ya que “todas las pluviales del barrio bajan hacia allí. Si los sumideros que encuentran a su paso están obstruidos siguen hacia abajo y desembocan en la rotonda, que se colapsa”.

Cabe recordar que la glorieta do Vieiro es uno de los puntos sensibles cada vez que llueve mucho en la capital gallega, aunque se debe a que el colector que había hasta ahora no tenía suficiente capacidad de evacuación. Los vecinos creen que esta última actuación aliviará en parte los colapsos.

