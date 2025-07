«É moi positivo contar con Óliver Laxe cando está en pleno auxe de ‘Sirat’»

Pela del Álamo (Madrid, 1979) espera que as proxeccións e os espectáculos de Curtocircuíto na rúa volvan espertar as ganas de descubrir do público que se atope con esas actividades de xeito casual. O festival manterá unha programación internacional e interdisciplinar,co cinema como eixo principal, ademais de contar coas súas seccións máis recoñecidas. A estrea de Ariel, de Lois Patiño, o martes ás 22.15h na Praza da Quintana dará o pistoletazo de saída a seis intensas xornadas, que se desenvolverán en diferentes espazos da cidade.

O ano pasado dicía que Curtocircuíto necesitaba un cambio de modelo. En que consiste o cambio?

Curtocircuíto volveu ás súas orixes, a ser un festival de rúa, co obxectivo de ser un festival aberto a un público máis diverso para estar máis preto da ciudadanía e para poder seguir innovando ou explorando as posibilidades que este tipo de interacción na rúa lle ofrece ao festival. Ademais, ser un festival de verán, coa saturación de turistas na cidade, ter un contido onde se incita ou incide nun pensamento crítico, e que nos fai reflexionar pode ser interesante.

Cre que isto servirá para conectar máis co público?

Nós temos a experiencia de cando Curtocircuíto se celebraba na rúa. Somos coñecedores de como é a interacción co público, e sobre todo, que tipo de público vén ao festival. Na rúa o público sempre é máis diverso, é máis transversal, atende a diferentes substratos sociais, culturais ou socioeconómicos, e vese unha diversidade moito máis ampla. Obviamente, nós temos un nicho que temos que coidar e preservar, porque é a base do noso público, pero estou seguro de que ao ser na rúa o festival vai ter unha maior chegada.

Resposta positiva do público

Que resposta están percibindo ante estes cambios?

As sensacións son moi boas. Estamos tendo un retorno moi interesante por parte do noso público. E ademais, saír da saturación que temos en Santiago no outono, onde hai concentradas moitas propostas culturais para poder estar no verán, que habitualmente queda máis deserto e a cidade queda máis entregada ao turismo, creo que é positivo, porque é facer que Santiago desestacionalize a súa programación cultural.

Estivo algunha vez comprometida a continuidade do festival?

A continuidade de Curtocircuíto nunca estivo en perigo, pero si que era importante que o Concello tivera a visión necesaria para evolucionar o modelo, e así foi. O cambio de data favorece que o festival entre nun ciclo ascendente de novidades, de novas sinerxias tamén con outros festivais ou institucións aliadas, e ese é o xeito de manter vivo un evento cultural. A situación agora mesmo é boa, o equipo actual aínda ten dúas posibles prórrogas máis e temos tempo para traballar con estabilidade.

Figuras galegas de talla internacional

O festival inaugúrase coa estrea de Ariel, de Lois Patiño. Que supón contar con el?

Foi moi importante que un cineasta como Lois Patiño decidira estrear en España en Curtocircuíto, porque rompe coas lóxicas habituais dos circuítos de cinema. Apostou non tanto polo negocio, senón por unha serie de valores entre os que está corresponderse cos festivais que lle demos un espazo cando non era esa figura internacional. Imos ter unha proxección moi especial na Praza da Quintana e temos moitas ganas de ver como funciona.

Outro dos pratos fortes será o concerto audiovisual de Kangding Ray e Óliver Laxe. Pode retroalimentarse o festival co éxito de ‘Sirat’?

A xente que está en Curtocircuíto na súa maioría ten un percorrido paralelo ao festival e hai unha retroalimentación, sen dúbida. Moitos somos compañeiros de xeración, eles precisan dos festivais, nós precisamos do pulo de filmes como Sirat, e a retroalimentación é innegable. Que Óliver decidira apostar por estar en Curtocircuíto cando está en pleno auxe de Sirat, para o festival é moi positivo, pero igualmente o festival tamén lle concede esa estrutura para facer unha cousa moi especial na Praza da Quintana que nunca antes se fixera, cos materiais inéditos do filme, para poder explorar en directo esa experiencia da rave da que fala a peli co público.

Películas do festival de Cannes

Está o audiovisual galego vivindo o seu mellor momento?

Non sei se é o mellor, pero si que é certo que agora mesmo hai unha diversidade no sector audiovisual galego que non ten precedentes. Temos, por unha banda, os grandes nomes autorais, como Patiño ou Laxe, pero tamén os profesionais, en moitos casos galegos, que dan soporte a esas películas. Temos a Zeitun Films, Filmika Galaika, Miramemira e outras produtoras. Temos ademais unha xeración de cineastas novos, que pratican unha diversidade de linguaxes moi heterodoxa, e tampouco recordo unha época tan rica e tan diversa. E ademais, temos unha serie de cineastas e produtoras consolidadas non eido máis industrial, traballando para as plataformas comerciais. Estamos nun momento moi bo, pero non hai que descoidarse, porque o feito de que tiveramos practicamente catro filmes en Cannes -Ciudad sin sueño conta coa dirección de producción dos irmáns García López, de Noia- é unha cousa histórica, non vai volver acontecer en décadas. E quero destacar que tres dos catro proxectos españois que estaban en Cannes van estar en Curtocircuíto: Fillos do Vento, Sirat e Ciudad sin sueño. Isto fala tamén da boa saúde do festival.