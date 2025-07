Castelao revive en un tributo tan oral como emocional

El Panteón de Galegas e Galegos Ilustres albergó este martes en Santiago el acto central del Festival Atlántica 2025, un maratón de siete horas de lectura de textos de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao (Rianxo, 29 de enero de 1886-Buenos Aires, 7 de enero de 1950). Esta cita reunió a representantes de la sociedad civil y a la vecindad compostelana para rendir tributo oral y emocional al intelectual rianxeiro, fallecido hace 75 años.

Participantes de inicio

A las once y media, ante medio centenar de personas, empezaron las intervenciones institucionales, protagonizadas por quienes además abrieron la sesión de intervenciones, donde se colaron también detalles personales de la relación de varias personas participantes con el añorado autor gallego. Así, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, recordó que «el 22 de abril de 1981» compró su primer libro de Castelao, y que fue... «Sempre en Galiza», lectura que llegó tras descubrir antes otras obras suyas gracias «a alguna hermana mayor», reveló.

La presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, dio voz a un fragmento de Alba de Gloria, el discurso que Castelao pronunció el 25 de julio de 1948 en Buenos Aires.

El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, evocó sus raíces natales al rescatar la Carta aos estradenses y hablar de la mujer del homenajeado, Virxinia Pereira, natural de A Estrada.

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, mentó del uso «de las cruces y cruceiros» en la narrativa del autor homenajeado, «como representación del sufrimiento del pueblo gallego, que sufre, pero nunca se rinde».

El Festival Atlántica 2025 tiene lugar del 28 de junio y se prolonga hasta el domingo 6 de julio con un programa formado por 77 funciones en espacios patrimoniales de Compostela y de otras 24 localidades del resto de Galicia (todo gratis, pero hay citas que exigen reserva en su web).

Más asistentes al acto de tributo a Castelao celebrado en Santiago. / Antonio Hernández

El rector de la USC, Antonio López, recordó el estreno de la Catedra Castelao, creada en 2024 tras un convenio con la Xunta y el Parlamento de Galicia.

En este cita guiada por la coordinadora del Festival Atlántica 2025, Soledad Felloza, también intervino la deputada provincial de Cultura, Natividade González, que leyó una de las célebres frases del galleguista de Rianxo: «Galicia no es un paisaje, es una patria» .

Tras esos testimonios, hasta la una y media, pasaron por el micro, muchas miradas pendientes de un folio, varias otras del texto anclado en su teléfono móvil y, las menos, con un libro de Castelao en la mano, como hizo el editor Quique Alvarellos, que adquirió un ejemplar editado por Akal de Sempre en Galiza, «en febrero de 1994», recordó.

El hito 'casteliano' de Uruguay

El cónsul general de Uruguay, Ramiro Rodríguez, resaltó que en su tierra se gestó el programa de radio en gallego más antiguo que existe, Sempre en Galicia, «estrenado en 1950». La diputada del BNG Mercedes Queixas rememoró que fue septiembre de 1991 cuando compró una de sus primeras obras del rianxeiro. Y el presidente de la Real Academia Galega, Henrique Monteagudo, echó mano también de las páginas de Sempre en Galiza.

Más asistentes

Además, acudieron el presidente de la Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas, que leyó una carta de amor de Castelao, antes de que le relevaran el fotógrafo Xurxo Lobato; María Xosé Fernández Cerviño (del Museo do Pobo Galego; que aludió a un pasaje sobre la emigración), Ángeles Tilve Jar (Museo de Pontevedra; que encaró unas líneas sobre la pintura); Francisco Oti (Academia Galega de Teatro); Cesáreo Sánchez Iglesias (Asociación de Escritores y Escritoras en Lengua Gallega; que reivindicó la tradición oral» de la literatura gallega); la concelleira del PP en Santiago, María Baleato; Covadonga Rodríguez del Corral (Fundación Camilo José Cela; que apeló a la visión casteliana del humor); el vecino compostelano Javier Balois; el arquitecto Sánchez Martín; la narradora oral Vero Rilo («cada vida es una novela que se pierde», declamó al dar voz al autor homenajeado); Adolfo Muíños (ex alcalde de Rianxo); Carmen Villar y Marisa de Corme (del colectivo literario Comadres das Letras)... entre más partícipes de un acto de homenaje a Castelao donde además se vio a ediles compostelanos como Sindo Guinarte, Marta Abal o Mercedes Rosón (concelleira no adscrita).