Emma Ríos: "Viví en Santiago cuando era arquitecta, antes de dedicarme al cómic y la siento como mi segunda casa"

Emma Ríos Maneiro (Vilagarcía, 1976) estudió Arquitectura en la Universidad de A Coruña, pero, un día, sus ojos dejaron de levantar edificios desde su estudio en Santiago. Se cansó y en lugar de ser dibujante a hurtadillas «de tebeos», empezó a soñar con dedicarse a ello en cuerpo y alma. En 2008, el guionista estadounidense Warren Ellis descubrió su blog (steinerfrommars.blogspot.com) y, maravillado, alabó su trabajo.

Al mes, brotó una oferta de Boom! Studios, la llave de una carrera en EEUU que creció hasta el punto de ser luego la primera dibujante española en Marvel. Hoy hablamos con ella de Anzuelo (Astiberri), un libro dedicado a su padre que no para de sumar alabanzas por su (in)tensa trama con algo de grito ecologista. «No es un tebeo de leer rápido», advierte quien de joven viajaba en tren a Compostela para ir a la librería Komic a comprar Sandman, serie de historietas de Neil Gaiman, influyente obra de trazo fantástico que unida a su pasión por Japón, donde estuvo becada, bañan el talentoso caos creativo de Emma Ríos.

Más allá de la presentación del 11 de julio en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, queda esperar presentación en Santiago...

En Santiago tengo un montón de amigos. Yo estuve trabajando allí tres años como arquitecta antes de volcarme en los cómics y, la verdad, es que es una ciudad que siempre me ha gustado un montón. Suelo ir mucho a Santiago ver a los amigos o simplemente a dar una vuelta, también porque mis padres siempre estudiaron allí y es como una especie de idea de ciudad de estudiantes súper divertida y, entonces, la tengo como idealizada desde pequeña. Me gusta y conozco a mucha gente, es una ciudad que la siento bastante cerca, y al haber trabajado allí, la siento como una segunda casa.

Distopía

Le ha dedicado varios años de trabajo a Anzuelo, y al abrir el libro y pensarlo a uno casi le abruma.

Son como cuatro años de trabajo... Y esa es un poco mi postura en el mercado y también como consumidora, yo intento no dejarme arrastrar por el tema de la novedad, intento leer las cosas varias veces y disfrutar un poco de las cosas que me gustan. Estoy abrumada con la rapidez, en general, con la que se consume todo, en lugar de disfrutar o leer... Ya no se habla ni de leer, vaya. Estamos como metiéndonos cosas continuamente para tener conversación y entonces, no sé... Yo creo que, a ver, leer puede seguir siendo una experiencia bastante íntima, pero tampoco lo pensé mucho. Tenía ganas de hacer una obra más ambiciosa y personal y vi el momento adecuado. Luego, me devoró porque ha coincidido con un momento vital bastante fuerte porque esto lo hice en 2020, me comí la pandemia, estaba realmente trabajando con la idea de distopía en la cabeza desde hace un tiempo y leyendo cosas bastante oscuras porque mi idea original era hacer como una historia de terror y fue moldeándose y modificándose y, al final, me devoró por completo. Estuve ahí metida pues, eso, casi cuatro años, pero si piensas un poco en la extensión tampoco es tanto, ¿no?, porque son trescientas y tal, pero si que es cierto lo que dices, ¿no? Con toda la cantidad de novedades y toda la rapidez de las cosas, no deja de ser un golpe sobre la mesa para ir más despacio, para pensar que un tebeo no te lo tienes que leer en una tarde o en media hora. No sé, salió así y no me arrepiento, todo lo que estamos recibiendo por ahora de feedback es espectacular.

Es un libro contemplativo, muy de Europa. Hay varias páginas sin texto y, a veces parece un poco el catálogo de una exposición...

No me gustaría que fuese como un catálogo...

Claro que no, porque hila una historia, pero si es verdad que, en este cómic, uno para y mira...

Puedo entenderlo al ver un tebeo con las acuarelas de una forma tan sentida porque, en realidad, mi intención original era prácticamente escribir con ellas y crear una atmósfera que atrapase como algo más inmersivo, no tanto contar las cosas como... que te coman (Suelta una risa ligera), casi. Era muy importante crear una atmósfera para que el lector se sienta un poco como los chavales protagonistas y que los lectores quieran saber más de ese mundo, quieran pasar la página porque piensan que va a pasar algo o simplemente por seguir caminando un poco por esos paisajes de acuarela. Me interesa mucho el videojuego como medio, yo no trabajo en videojuegos, pero sí que es algo que he consumido, bueno, consumido no, pero es algo de lo que he estado muy cerca desde muy pequeña. Siempre me han gustado, y tienen como parte de esa idea de inmersión, de buscar un poco la complicidad del jugador, en este caso del lector, de formar parte del propio libro. Eso a mí me sirve para recordar mejor las historias, aunque no me acuerde de los personajes o exactamente de lo que es la trama, sí me queda esa idea de la atmósfera de los sentimientos de los personajes, y deja un poso importante aunque no recuerdes las cosas años después. Y me parece algo interesante que explorar. Son medios completamente distintos, pero cuando trabajo yo sola como puedo controlar todos los niveles del cómic, a nivel de escritura o el arte y el sonido a través de los diálogos, que no es sonido, pero, en realidad, suena, igual que el viento o el agua, son elementos importantes para transmitir la historia en unos términos que a mí me interesan... Y sí me da la sensación de que la historia de Anzuelo penetra mucho, y que la gente le da vueltas a los temas que se plantean... Y esa es la razón de la presencia tan fuerte que tiene el color o las imágenes, como que parte de la escritura está ahí, y entonces había que darle bastante valor...

Por otro lado, sus protagonistas están en plena infancia, pero la trama puede atraer tanto al público juvenil como al adulto...

Es un tebeo claramente para adultos por los temas que trata...

Ecologismo

¿Es un tebeo ecologista?

Esas cosas ni siquiera me las planteo cuando estoy trabajando... El único sentido en que puede ser ecologista es que estoy cansada de oír a la gente de mi generación decir: ‘Me da igual, para lo que me queda en el convento, no hay osos polares... Me da igual, cuando pase ya estaré muerto’. Y yo creo que sí que es importante sentir. Y creo que el sentido ecologista está en que el tebeo te hace empatizar con unos niños que se quedan solos y que tienen que enfrenarse a un mundo como muy cambiado y ahí sí que puede haber cierto paralelismo, desde luego no intencionado, pero como son temas que me preocupan, es normal que surjan. Es importante pensar en lo que va a quedar y que es lo que vamos a quedar detrás, y que va a ser del esfuerzo de los niños que quedan con lo que es el medio ambiente hecho una mierda, tal y como están hoy las cosas... Todos mis tebeos son como muy políticos, con un mensaje muy animalista en el libro porque yo no como animales. Y yo veo Anzuelo como una historia sobre la violencia acerca de determinados niveles de violencia y de no dar por hechas las cosas, y el ecologismo es una de las cosas que me preocupan.

(Emma Ríos estará en agosto en la Feria del Libro de A Coruña, en la caseta de Komic porque la vida tiene mucho de ríos que se cruzan, como el oleaje de esa mar de acuarelas llamada Anzuelo).

Planos del libro 'Anzuelo', su autora Emma Ríos y la arquitecta Cristina Ansede. / Astiberri

Cristina Ansede, arquitecta compostelana: «Emma y yo fuimos socias»

«Emma (Ríos) no separa lo que hace de lo que es. Tiene el don ese con el que hay que nacer para poder hacer un trabajo como el suyo, y también la cabeza y la perseverancia necesarias para convertirlo en algo sólido. Es alguien en quien pensar cuando la inspiración o las fuerzas fallan», señala a EL CORREO GALLEGO la arquitecta compostelana Cristina Ansede. «Cuando terminamos la carrera de Arquitectura, Emma, Alberto y yo, montamos un estudio juntos en Santiago. Ahora somos Alberto y yo».

