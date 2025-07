Espectacular vídeo de Maná en Santiago con Carlos Núñez como invitado

El multitudinario concierto del grupo mexicano Maná en Santiago durante la noche del sábado, dentro de la programación multisede de O Gozo Festival 2025, incluyó una breve aparición sorpresa de Carlos Núñez, para hacer dos temas, uno de la banda latina y otro de música tradicional gallega.

Invitado sorpresa

Vestido con su clásica camiseta de rayas marineras, y pantalón blanco, Carlos Núñez tocó la flauta en "Vivir sin aire", uno de los mayores éxito del grupo mexicano que lidera el cantante Fher Olvera e interpretó además con la gaita la Rianxeira, un clásico festivo de la música popular gallega, que sonó acompañado por parte de la formación centroamericana durante un instante muy coreado por el público en el auditorio del Monte do Gozo, con el músico gallego actuando como improvisado director de coro pero empleando las manos en vez de la batuta.

En sus redes sociales, Carlos Núñez ha escrito: "¡Grandes Maná! Gracias por invitarme a conocer el Monte do Gozo. Ahora que… Entre nosotros, me quedo con la Colexiata do Sar. Estoy deseando veros ahí en unas horas", señala en alusión al concierto que ofrece este domingo en Santiago, a las 20:30 horas, como cierre del festival Folk Na Beira do Sar 2025.

Sorpresa dominical

Aparte de actuar con su banda en Compostela (entradas a 21 euros), cita que es parte de una gira llamada Lugares Mágicos, el músico gallego más internacional añade este domingo la presencia especial de chicos y chicas llegados hasta Santiago desde varios países de Latinoamérica como parte del programa Escolas Abertas, promovido desde la Secretaría Xeral da Emigración, y que llevan tiempo preparando varios temas del vigués para sumarse a esta actuación especial.