«Si con Medicina se va a una filosofía de café para todos, está condenada a la irrelevancia»

En sus conferencias subraya que la actividad física es una «auténtica polipíldora». ¿Por qué es tan importante?

El ejercicio físico regular, al menos 40-45 minutos diarios, a un ritmo que nos cueste mantener una conversación con quien nos acompañe, combinado con algo de fuerza, sobre todo a partir de una determinada edad para no perder masa muscular, es la mejor polipíldora que hay. Y no solo para promover salud cardiovascular. Ahora sabemos que es, además, una de las mejores medidas para reducir el riesgo de cáncer y frenar el deterioro cognitivo. Asimismo, es muy positivo desde la esfera psicológica, psiquiátrica, de reducir el estrés, de reducir la depresión y la ansiedad. El ejercicio es, sin duda, una auténtica polipíldora, todos deberíamos incorporarlo en nuestro estilo de vida y no hay edad para empezar, aunque cuanto antes mejor.

¿Se pueden prevenir las enfermedades cardiovasculares?

Más del 80% de las enfermedades cardiovasculares prematuras se pueden prevenir relativamente fácil. Esto es más que muchas enfermedades infecciosas. No hay ningún tipo de enfermedad crónica que tenga una capa de prevención como las enfermedades cardiovasculares. Es decir, uno puede plantearse vivir 100 años sin enfermedad cardiovascular, con recomendaciones bastante sencillas. Si no fumas, si haces ejercicio regular, mantienes el peso, pero en vez de hablar de peso, cada vez va a ir a más el concepto de adiposidad, puesto que la grasa es lo que nos mata y el músculo es lo que nos protege. Además, hay que evitar la sarcopenia, y si haces ejercicio, reduces esa grasa ectópica, aumentas la cantidad de músculo, que es muy promotor de salud. Igualmente, hay que evitar los ultraprocesados y tomar comida real con algún tipo de suplementación. Hay que promover el consumo de vegetales, de legumbres, de pescado, y evitar el azúcar refinado y reducir el consumo de sal. Por lo tanto, si no fumas, cuidas tu dieta, haces ejercicio regular, mantienes más o menos tu peso y no tienes mucha grasa ectópica, y tienes una presión arterial normal, un colesterol normal, no vas a tener enfermedades cardiovasculares.

No obstante, los datos indican que es la principal causa de muerte.

En Galicia es la principal causa de muerte en varones y una de las primeras en mujeres. Y los datos indican que depende mucho del nivel socioeconómico y educativo. En la comparativa entre trabajadores manuales no cualificados y universitarios con buen nivel educativo y económico, hay hasta ocho veces de diferencia de riesgo de tener un infarto. ¿Y por qué? Pues todo se explica por el estilo de vida. La gente con nivel socioeconómico y educativo más bajo fuma más, hace menos ejercicio, tiene más peso. Actualmente, estoy trabajando en un plan europeo de salud cardiovascular, y los datos muestran que, entre países de Europa, hay más de 10 años de diferencia en expectativa de vida. Y una de las preguntas que nos hacemos es cómo podemos llegar a esos niveles socioeconómicos y educativos más bajos. Porque es ahí donde está el auténtico problema. Y ese es el gran reto, qué hacer para llegar a los que más lo necesitan. Probablemente, sería positivo trabajar con las asociaciones de vecinos, con entidades deportivas, que podrían ayudar a promover no solo el ejercicio físico, sino determinados hábitos de vida.

¿Cuál es la clave del éxito para que el servicio de Cardiología del CHUS atesore tantos reconocimientos a lo largo de los últimos años?

El compromiso de la gente que trabajamos en él, ya que sin compromiso no hay nada. Y después hay otro factor muy importante, el compromiso de lo público. El servicio público tiene un valor en sí mismo que a veces parece que queda diluido ahí. En este sentido, debemos copiar a los países del norte de Europa, donde hay una mayor conciencia de servicio público. Además, hay que subrayar que lo público está en la mejor situación para desarrollar un proyecto de excelencia, y Santiago tiene que vincularse a la idea de la excelencia. Y eso es un poco lo que nosotros nos planteamos. No hay ningún servicio de Cardiología en España que haya recibido nueve años el premio al mejor servicio en calidad asistencial. Además, en los últimos tres años fuimos el número uno en investigación cardiovascular en España, y muchos profesionales de otros centros importantes vienen a Santiago para ver cómo hemos sido capaces de crear un modelo transversal de investigación, pero para ello hay que especializarse. Santiago debe representar, de alguna forma, la excelencia científico-sanitaria del conjunto de Galicia.

El CHUS está inmerso en un proceso de cambio con la construcción del Centro de Protonterapia de Galicia, la ampliación del complejo hospitalario, el futuro aparcamiento...

El hospital tiene limitaciones, obviamente. El aparcamiento es una limitación, pero el hospital no se parece en nada a lo que había hace 20 años. Santiago sufrió una transformación muy en positivo, debido a un determinado recambio generacional en áreas de nuestro hospital, como la Oncología, las Neurociencias, la Pediatría, Digestivo... Pero el elemento clave ha sido la investigación. El IDIS de Santiago representa más del 70% de la investigación biosanitaria de Galicia respecto a los otros dos institutos. Y eso es gracias al esfuerzo de mucha gente que entendió que podíamos concentrarnos en esta área. Y es la investigación la que realmente transformó Santiago. Somos el tercer instituto de España. Era muy difícil pensar, hace 20 años, que Santiago iba a ser el tercer polo de investigación global de España, y uno de los principales centros de Europa. Eso se debe, sobre todo, al compromiso de personas que estamos y que estuvimos, durante muchos años, vinculados exclusivamente a lo público. Y si algún día la investigación en Santiago, por cualquier razón, se cae, todo se caerá. Que nadie piense que es posible hacer medicina de vanguardia sin investigación de vanguardia.

¿Cuál es su posición sobre el uso de la inteligencia artificial?

Yo creo que está aquí para ayudarnos, sobre todo para ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Ya se está utilizando, pero cada vez se va a utilizar mejor en hacer diagnósticos más personalizados y ayudarnos a hacer control de calidad de lo que hacemos y decirnos dónde tienes las oportunidades para mejorar. La inteligencia artificial va a ser un cambio cualitativo enorme en toda la medicina.

Forma parte de la comisión que abordará la descentralización de la Facultad de Medicina de la USC, ¿en qué líneas de acción trabajarán en los próximos meses?

Tenemos que trabajar en un proyecto que genere valor, que genere excelencia en nuestra comunidad autónoma. Y no podemos olvidarnos de donde partimos. Partimos de una Facultad de Medicina que es la novena facultad de medicina de España en los diferentes rankings, y eso es muy difícil de conseguir. Somos el tercer instituto de investigación de España... Lo que no podemos hacer, desde mi punto de vista, es cambiar la estructura actual para diluirlos todos en la mediocridad. Galicia solo tendrá relevancia a nivel español, a nivel europeo y a nivel global, que es nuestra vocación, si se especializa y si busca la excelencia. Si va a una filosofía de café para todos, está condenada a la irrelevancia. Además, la docencia ya está descentralizada. Sexto de Medicina está completamente descentralizado, e incluye docencia teórica y docencia práctica.

¿Qué le parece el paso que ha dado la UDC?

Los pasos unilaterales no nos llevan a ningún lado y habría que preguntarle al rector de la UDC por qué ha dado este paso. Las decisiones unilaterales sin un plan obedecen a un cierto populismo y yo creo que hay que huir de los localismos, dado que no son positivos para el conjunto de Galicia. Y como muestra, los tres aeropuertos gallegos.