Preto de 600 intérpretes participaron no Festival de Bandas Infantís e Xuvenís

A oitava edición do Festival de Bandas Infantís e Xuvenís de Galicia, un certame no que participan preto de 600 intérpretes das seccións máis novas dunha ducia de bandas de música populares das catro provincias galegas, celebrouse onte no Gaiás. Está organizado pola Federación Galega de Bandas de Música co apoio da Xunta. O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos foi o encargado de dar a benvida aos rapaces e rapazas que asistiron ao evento.

Foron un total de 12 formacións das catro provincias galegas as que interpretaron os repertorios escollidos. Algunhas das agrupacións que actuaron foron a Banda xuvenil da Cultural de Teo, a Banda escola de música de Portas, a Banda municipal da Estrada, a Banda de música xuvenil de Guláns (Ponteareas) ou a Minibanda de Vilalba, entre outras. Pechou o encontro a Banda Sinfónica Galega, formada por integrantes de diferentes agrupacións da comunidade, todos eles menores de 20 anos.

Este encontro ten como obxectivo dar visibilidade entre o gran público ao traballo destas agrupacións, cualificado por López Campos como «indispensable» na formación de novos músicos «por toda a xeografía galega, tanto nas contornas urbanas como nas rurais», subliñou. No acto de apertura, estivo acompañado pola directora xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, e polo vicepresidente da Federación Galega de Bandas de Música Populares, José Luis Tielas.