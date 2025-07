Carlos Núñez brilla en el Folk na Beira do Sar con invitados extra

El cierre de las tres jornadas de cultura del festival Folk na Beira do Sar llegó este domingo en Santiago con el sello de Carlos Núñez con un concierto que es parte de la nueva entrega de la gira titulada Lugares mágicos. El músico vigués añadió esta vez a su habitual banda la presencia especial de chicos y chicas llegados hasta Santiago desde varios países de Latinoamérica, como parte del programa didáctico Escolas Abertas, promovido desde la Secretaría Xeral da Emigración.

Invitados

Carlos Núñez, que gira arropado por su hermano Xurxo (viola caipira y zanfona), Itxaso Elizagoien (trikitixa), María Sánchez, (violinista y cantante) y Pancho Álvarez (guitarra), selló una programación que tuvo otras muchas actividades. A nivel musical, este año tocaron además en las jornadas precedentes de Folk na Beira do Sar: el Trío Slimak, Alvariza, Paracetafolk y Ker-cuez, aparte de agrupaciones como la asociación cultural Nós do Sobradelo, Os Folidairos, Os Intrepidos do Ulla, la asoc. cul. Pena Maior, la asoc. cult. Rosalía de Castro, AF Colexiata do Sar y Os Melidados.

Exposición de José Pereira y libro de Alfonso Ávila

Y también se inauguró en el atrio de la Colexiata de Sar una exposición titulada As cores da música tradicional en movemento, formada por 45 fotografías de José Pereira; y se presentó On-Off. A miña loita contra o párkinson, libro de Alfonso Ávila; citas que contaron con representación de la corporación municipal, encabezada por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, incluyendo a Pilar Lueiro, Mercedes Rosón, Marta Abal o José Antonio Constenla, entre más presentes.

Valoración de la alcaldesa

Todo ello parte de un evento anual que tuvo entre su equipo organizativo a Rafael Sexto, Manolo Rodríguez, Alberto Sexto y David Somavilla, junto a más vecinas y vecinos del conocido barrio. Y así valora la propia alcaldesa compostelana el evento: «Este festival achega música, gastronomía e arte e cultura enraizada na vida cotiá, na veciñanza, na historia viva que latexa ao carón do río e nas rúas do barrio. É unha invitación anual a escoitar, a sentir e a valorar as voces que moitas veces permanecen agochadas», aseguró.

Parte del público del concierto de Carlos Núñez en Sar. / Jesús Prieto

Y como la agenda musical de Carlos Núñez tiene querencia por Compostela y cercanías, este músico que cumple 54 años el próximo miércoles 30 de julio, dará un concierto en el Pico Sacro el miércoles 30 de julio (20 h.; con entradas desde 23 euros), promovido por el Concello de Boqueixón.

Actuación inesperada como invitado de Maná

El concierto del grupo mexicano Maná durante la noche del pasado sábado, dentro de la programación multisede de O Gozo Festival, incluyó una breve aparición sorpresa de Carlos Núñez. Vestido con su clásica camiseta de rayas marineras, el músico gallego tocó la flauta en Vivir sin aire e interpretó con gaita la Rianxeira, acompañado por parte de la banda centroamericana, instante muy coreado por el público en el Monte do Gozo.