El gesto humano de Carlos Núñez en su concierto de la Colexiata do Sar en Santiago

Hay gestos que, aunque breves, dejan una huella profunda. Por eso me tomo la libertad de compartir esto, no solo como fotógrafo, sino como persona agradecida.

Fue el pasado sábado, en Santiago de Compostela, durante el concierto de Carlos Núñez en la Colegiata do Sar. Mi compañero Miguel y yo estábamos allí, cámara en mano, como tantas otras veces. Lo habitual en estos casos es pasar desapercibidos. Hacemos nuestro trabajo desde la sombra, atentos, silenciosos, casi invisibles. A veces, si hay suerte, una mirada del artista se cruza con la nuestra. Nada más.

Carlos Núñez durante el concierto de la Colegiata do Sar / Jesús Prieto / JESÚS PRIETO

Pero esa tarde ocurrió algo distinto.

Carlos nos vio. Y no solo nos vio: bajó del escenario, nos llamó, nos hizo subir frente a todo el público y, con una generosidad que desarma, reconoció nuestro trabajo. Nos aplaudió. Nos agradeció. Nos dio un lugar.

Nos quedamos en shock. Literalmente. No sabíamos dónde meternos, ni qué decir. Fue tan inesperado, tan humano, que solo pudimos sonreír como niños. Y sí… “¡joder, qué puntazo te marcaste!”, pensé en silencio mientras la emoción me apretaba el pecho.

Yo ya seguía a Carlos desde hace años. La “culpa” la tuvo mi madre, que en paz descanse. Amaba la música celta, y me llevó por primera vez a verlo en Madrid. Ayer, mientras lo observaba en el escenario, no pude evitar pensar en ella. Me vino a la mente su cara, sus ojos cerrados cuando escuchaba una gaita, y un nudo me subió a la garganta. Pensé en lo mucho que le habría gustado ver ese gesto. Pensé que, de alguna manera, ella también estaba allí.

Carlos Núñez con los fotógrafos de prensa durante el concierto / Pilar Lueiro y José Antonio Constenla

No somos mitómanos en mi familia, nunca lo fuimos. Pero hay cosas que no se miden con ese rasero. Cuando alguien que admiras se detiene, te mira y te reconoce, se vuelve inevitable sentir algo más profundo. Yo ya admiraba al músico. Ahora, además, admiro al ser humano.

Y lo más bonito de todo es que ese gesto no fue solo para nosotros. Durante el concierto, Carlos tuvo detalles similares con otras personas del público. Porque no solo toca con el alma, también sabe mirar con ella.

Ojalá vuelva a tener la oportunidad de fotografiarlo, o mejor aún, de asistir como simple espectador, sin cámara, con el corazón abierto, como en aquel primer concierto con mi madre. Solo dejarme llevar por la música, por los recuerdos, por la emoción.

Gracias, don Carlos Núñez. No solo por tu música, sino por tu generosidad, tu mirada y tu humanidad.

Carlos Núñez durante el concierto de la Colegiata do Sar / Jesús Prieto / JESÚS PRIETO

Gracias también a mis amigos Pilar y José Antonio, que esta vez fueron ellos quienes me fotografiaron a mí, con sus móviles, desde el público. Un gesto que, como tantos esa tarde, guardaré con cariño.

De verdad: gracias, de corazón.