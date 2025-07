Curtocircuíto despídese en Santiago: estas son as películas premiadas na última edición

Despois de seis días de cinema, música, encontros e sesións especiais, o Festival Internacional de Cinema Curtocircuíto concluíu este domingo coa entrega de premios dos xurados. En concreto, entregáronse nove, dos que tres viñan a ser mencións especiais. Quando a terra foge, de Frederico Lobo, gañou o Premio Cosmos á mellor película. Portales, de Elena Duque, logrou o Premio Cosmos á película máis innovadora. Ademais, entre outros galardóns, o Premio do Público foi para El cuento de una noche de verano, de María Herrera. E a cineasta Lucile Hadžihalilović, recolleu o Premio Especial Curtocircuíto Atlas

A gala, celebrada no Teatro Principal, estivo conducida por Nuno Pico, líder de Grande Amore, e contou coa presenza da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; a responsable da área de Cultura da Deputación da Coruña, Natividade González, a concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao; a concelleira de Xuventude, María Rozas; o director do festival, Pela del Álamo; así como representantes da corporación municipal e das entidades colaboradoras desta edición.

Laia Abril, Brais Revaldería, Guillermo Galoe, Oliver Laxe e Kandgding Ray foron os protagonistas das sesión especiais do festival que celebrou este ano a súa vixésimo segunda edición. Ademais, Martin Messier, Oliver Laxe, Kangding Ray, ou Amelie Duchow, ademais de talentos galegos como Carme López e Irene Sáenz conformaron o cartel de espectáculos audiovisuais como parte da corrente do festival de pontes e xerar diálogos entre son e cinema.

No referente aos espazos, a Praza da Quintana, Praterías, o Teatro Principal, o Auditorio de Galicia, Numax ou espazos naturais como o Xardín das Pedras que Falan foron sede dunha programación que combinou cinema internacional, creación galega, espectáculos audiovisuais en directo e encontros co público.

O cambio de modelo do festival e «a aposta por sacar a programación ao espazo público da cidade como escenario creativo» e devolver o cinema ás prazas da cidade «foi recibido por unha ampla acollida do público, que encheu as sesións da programación». O bo tempo axudou a facer que o evento cumplira as súas expectativas no mes de xullo, tendo en conta que nos últimos anos se celebrarara durante o outono.

Dende a organización sinalan que sesións como o live av de Oliver Laxe, Kangding Ray ft. Adrián Canoura deixaron a súa pegada cun «espectáculo irrepetible» que converteu a cidade nun «escenario sensorial único e que será lembrado como un dos momentos máis emblemáticos» desta edición de Curtocircuíto.