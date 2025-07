"Santiago debe ser referente de diálogo e reflexión en tempos de tanto insulto"

Casino de Santiago lanzará no outono a iniciativa ‘Encontros en Compostela de reflexión e pensamento’. En que consiste?

Ata este ano, a asociación organizaba dúas actividades principais. Desde 2004 o Premio Novela Europea, que pretende fomentar o espírito europeísta na liña que reclamaba Jean Monnet, apostando pola cultura como medio de unión entre as nacións. Nesta actividade participan cidades desde Portugal ata Rusia e leva xa 18 edicións e 21 premiados, os últimos Delphine de Vigan por Los reyes de la casa e Bernhard Schlink por La nieta, que recollerán os galardóns en outubro. En segundo lugar está o Premio Lorca, Guerra da Cal, Blanco Amor de diálogo e concordia, que premiou a figuras como Antón Costas, Enric Juliana, Núñez Villaverde, Adela Cortina, Montserrat Domínguez... Agora, cos Encontros en Compostela de reflexión e pensamento pretendemos potenciar, precisamente, ese espazo de reflexión.

A iniciativa enmárcase noutra máis ampla iniciada en abril, ‘Pensar Europa, pensar o mundo dende Compostela’. Que pretende a asociación con estas propostas que se saen do guion habitual do Casino?

Pretendemos desenvolver un espazo de encontro con diálogo, reflexión e pensamento e colaborar en converter Compostela nun referente neste sentido. Temos seis ensaios finalistas de autores que pretendemos que se despracen a Santiago para expor as súas ideas e tamén dialogar entre eles e co público asistente. É un proxecto ambicioso, pero poderá realizarse grazas ao extraordinario apoio de Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia e Universidades, e á colaboración dos centros de ensino da cidade representados por Xavier Dapena, director do IES de Pontepedriña.

Quen son os seis autores finalistas?

Yolanda Castaño con Economía e poesía, que reflexiona sobre se é posible vivir en Galicia da profesión de escritora galega; Tereixa Constenla con Abril é un país, que analiza a Revolución dos Caraveis 50 anos despois; Enric Juliana con España: el pacto y la furia, sobre eses dous elementos da vida do Estado; Manuela Carmena con Imaginar la vida, sobre o compromiso co servizo público; J.D. Nasio con La depresión es la pérdida de una ilusión, sobre a epidemia da saúde mental no século XXI; e Timothy Garton Ash con Europa una historia personal.

Cre que falta reflexión e que se pensa pouco nestes tempos?

A nivel de dialogar, de debater ideas, eu penso que apenas nos escoitamos e insultámonos demasiado. No mundo político a miúdo poténciase ao que máis insulta.

"Temos que ser capaces de entender que a única forma de construír país é dialogar"

E cal podería ser a solución?

Ser capaces de entender, de comprender que a única maneira de construír un país é dialogar e compartir, e non converter ao diferente en inimigo.

Compostela foi historicamente centro de coñecemento e pensamento. Mantén ese papel dentro de Galicia ou cre que se perdeu?

Creo que de momento o mantén. Pero non estou seguro que a multiplicación de campus universitarios independentes no seu día fose algo positivo. O principal Centro Universitario de Francia non é a Sorbona, senón París-Saclay, porque foi capaz de aglutinar un número significativo de centros de investigación.

Logo de toda unha vida nas aulas e máis de tres décadas dirixindo o instituto Rosalía de Castro, viu pasar moitas xeracións. Imaxino que percibiría unha evolución na mocidade... Positiva ou negativa?

A xuventude actual ten cada vez unha mellor formación. Por exemplo, o alumnado domina xa un segundo idioma e a miúdo, dous. Eu creo que o fundamental é ilusionar ao alumnado con proxectos dos que eles sexan protagonistas. A miña experiencia no Rosalía co Premio San Clemente é unha constatación. Avivar o desexo do alumnado e apoialo é unha prioridade, como diría Neill, o gran pedagogo da escola de Summerhill.

España cambia de lei educativa cada pouco tempo. Cre que o ensino camiña cara ao fomento da reflexión e o espíritu crítico nos mozos ou no sentido contrario?

Están a facerse esforzos nese sentido, aínda que non sempre é fácil. Un intento recente é o cambio no exame nas probas de acceso á Universidade, nas que se potenciou a comprensión e o razoamento.

"A ideoloxía no ensino xera debate, pero a sensatez debe servirnos sempre de guía"

Nesa liña, a Xunta avanza que proporá a neutralidade ideolóxica nas aulas como garante do pluralismo social, o pensamento crítico e os valores democráticos. Que opinión lle merece a proposta?

A chamada neutralidade ideolóxica é unha expresión que está a provocar un debate no mundo da educación. Eu teño que recoñecer que nos meus 33 anos de director do IES Rosalía de Castro nunca vivín problemas que puxeran en perigo a convivencia no centro de ensino. O que podo dicir respecto diso é que a sensatez debe servirnos sempre de guía, esforzándonos por respectar as distintas sensibilidades que convivan na comunidade educativa.

A sociedade, e tamén a comunidade escolar, é cada vez máis diversa en todos os apectos, o que xera novo retos para o sistema.

Sen dúbida cada vez haberá máis diversidade e máis necesidades que atender.

Volvamos ao Casino para rematar. Máis alá das citas habituais da axenda da asociación e de novidades como o espazo de reflexión ou a mesa sobre pobreza e solidaridade... Están pensando en novos proxectos de futuro?

O principal reto para nós será atraer á xente nova a todos os nosos proxectos, porque iso axudará a melloralos.