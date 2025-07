Adxudicada a construción do paso peonil da rúa das Rodas

A xunta de goberno local procedeu este luns a adxudicar o contrato para as obras de implantación do paso peonil elevado da rúa das Rodas que comunique a praza da Algalia de Abaixo coa escola infantil Galiña Azul. A adxudicataria resultou ser a empresa Lopez y Leis S.A. cun proxecto orzamentado en 65.340 euros IVE incluído.

Con esta actuación o Concello procura facilitar a accesibilidade e a seguridade vial, especialmente no que se refire ao itinerario escolar, e coma está vai acometer outras obras en rúas coma Loureiros ou A Estila, na procura de traxectos escolares seguros e favorecendo o desprazamento a pé.

Acordos con entidade sociais

A xunta de goberno acordou tamén a aprobación de convenios con entidades do tecido social coma Cáritas, coa que subscribiu unha colaboración de 30.000 euros con destino ao Programa Vagalume. O convenio coa sociedade Performa ascende aos 25.000 euros; o acordo co Ateneo de Santiago é de 20.000 euros; a mesma contía que se destina ao Conservatorio de Música Tradicional e Folque e á Asociación Cultural Cidade Vella.

Coa Fundación Down Compostela foron 15.000 euros, con Alcer Coruña (asociación de enfermidades do Ril, acordouse a achega de 5.000 euros, e 2.000 para o programa de dereito administrativo e laboral do Colexio de Avogacía de Santiago.