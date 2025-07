Santiago se cuela en el nuevo álbum de Duki: estas son algunas de las localizaciones que aparecen

Desde hace años, Santiago de Compostela se ha consolidado como un plató natural para películas, series y videoclips musicales. Su casco histórico, sus calles empedradas o la majestuasidad han servido de fondo a producciones nacionales e internacionales.

Ahora, este emblemático enclave suma un nuevo protagonista a su currículum visual: el artista argentino Duki, uno de los referentes del trap en español, que ha incluido imágenes de la capital en uno de los videoclips de su nuevo álbum 5202, que vio la luz este martes.

El tema aGaRRo La PLaTa, una colaboración con el rapero Clúster, incorpora imágenes grabadas en la capital gallega. En el videoclip se pueden reconocer localizaciones concretas como la rúa das Hortas y la rúa Virxe da Cerca, dos enclaves emblemáticos del corazón compostelano.

Rúa virxe da Cerca en el videoclip de 'aGaRRo La PLaTa' de Duki / Youtube

Estas escenas no fueron casuales: el artista decidió grabarlas durante su última visita a Galicia, con motivo de su actuación en el festival O Son do Camiño, celebrado en junio. La vinculación entre Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga, nombre real de Duki, y la ciudad de Santiago es ya más que simbólica: el argentino ha participado en cuatro ediciones consecutivas del festival (2022, 2023, 2024 y 2025), convirtiéndose en un rostro habitual sobre el escenario del Monte do Gozo.

En las primeras nueve horas, la canción cuenta ya con más de 150 mil visualizaciones en Youtube.

Un diario de viajes

Este nuevo trabajo, 5202, no es solo una recopilación musical al uso, se trata de un mixtape conceptual con 11 canciones que funciona como un diario de viaje.

Duki recoge en él emociones, vivencias y momentos clave de su gira internacional de este año, ofreciendo una mirada personal e íntima al "sueño del pibe" que sigue cumpliendo sobre escenarios de todo el mundo.