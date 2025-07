O III Foro USC-El Correo Gallego aborda o presente e futuro das terapias CAR-T contra o cancro

A Universidade de Santiago (USC) e El Correo Gallego impulsan este mércores día 9 unha nova edición do seu Foro, que nesta terceira sesión abordará a importancia da investigación na loita contra o cancro. Baixo o título 'erapias avanzadas: innovación na inmunoterapia personalizada, as expertas Mabel Loza e Rocío Mosquera explicarán o presente e o futuro dos novos tratamentos oncohematolóxicos, nos que Galicia é un referente.

As terapias avanzadas, e en particular as terapias con células CAR-T, están a transformar a maneira de abordar as enfermidades oncohematolóxicas e a abrir novas vías para o tratamento personalizado do cancro. Galicia, a través dos seus hospitais e centros de investigación, posicionouse como líder na prodprodución, administración clínica e desenvolvemento de ensaios con células CAR-T, grazas á colaboración entre o sistema sanitario e a Universidade de Santiago de Compostela.

O III Foro USC-El Correo Gallego, aberto a todo o público, será ás 10.00 horas na Facultade de Ciencias da Información, pero tamén poderá seguirse a través da canle oficial de Youtube da USC (https://www.youtube.com/channel/UCnHP-7XEnu4bm7ADxmRKK9A).

Dúas expertas de primeiro nivel

Mabel Loza é catedrática de Farmacoloxía na Universidade de Santiago de Compostela, directora científica do Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS) e coordinadora do grupo BioFarma, coñecida polo seu liderado no descubrimento de fármacos e na colaboración universidade-industria.

Desde a súa ampla experiencia, Loza explicará en que punto de atopan as terapias CAR-T e cara a onde se están orientando os esforzos na investigación e aplicación destes tratamentos.

Rocío Mosquera, pola súa banda, é especialista en Cirurxía Xeral e Dixestiva e actualmente dirixe Galaria, a Empresa Pública de Servizos Sanitarios de Galicia. Ocupou cargos de responsabilidade na sanidade galega, como a Consellería de Sanidade (2012-2015) e a dirección do Servizo Galego de Saúde, Sergas (2009-2012), o que lle permite ter unha visión privilexiada de aspectos como a colaboración público-privada na medicina ou a transferencia da investigación universitaria á sanidade.