Raxoi desvela os catro homenaxeados coa Alba de Compostela

O Consello Asesor de Condecoracións do Concello de Santiago aprobou por unanimidade as catro distincións coa Alba de Compostela 2025, atendendo ás respectivas traxectorias profesionais e vitais das persoas elixidas, mais tamén ao seu arraigo social na cidade e a súa relevancia nos distintos ámbitos que representan.

As catro persoas distinguidas son referentes no eido da sanidade, dos oficios tradicionais, da transmisión da poesía popular oral e da hostalería, e todas teñen unha fonda vinculación con Compostela ben a través da súa actividade profesional ou da súa traxectoria persoal.

Distincións Alba de Compostela 2025

Estas son as catros persoas galardonadas coa Alba de Compostela:

Rosario García Rúa, máis coñecida como Charo Rúa / E.P.

Charo Rúa

Rosario García Rúa, máis coñecida como Charo Rúa, esta considerada a médica de helicóptero decana do Estado español. Segundo recolle Raxoi nun comunicado, Charo desenvolveu a súa actividade no eido da sanidade durante máis de catro décadas, traballando como médica no helicóptero do 061 durante 34 anos.

Paralelamente, Charo destaca ademais no mundo da docencia e da divulgación especializada dirixida a profesionais do eido sanitario, das forzas de seguridade e de entidades de voluntariado.

Santiago Martínez Otero, 'Chago', nunha imaxe de arquivo / Arquivo

Chago

Santiago Martínez Otero, coñecido como ‘Chago’, é un mestre ferreiro especializado en forxa de construción e na súa restauración, e que desenvolve o seu traballo de modo tradicional e empregando técnicas do oficio practicamente perdidas na actualidade.

Traballou na restauración das forxas de gran número de edificios emblemáticos de Compostela como na Catedral, no Pazo de Raxoi, no Hostal dos Reis Católicos, nas fontes de Santiago, ou na Colexiata do Sar. Tamén participa en diferentes iniciativas docentes e de divulgación sectorial.

A cantareira Pilar Aurora Otero Pérez, coñecida como Aurora de Freira / cedida

Aurora de Freira

Pilar Aurora Otero Pérez, coñecida como Aurora de Freira, é cantareira e informante. Nacida en Grixoa e veciña de San Xoán de Fecha destaca como transmisora da música e das melodías populares, desenvolvendo un importante papel como informante en compilacións e recollidas de música tradicional.

É unha das referentes compostelás aínda en activo na transmisión da poesía popular oral.

Xesús Manuel Coba Cascallar, coñecido como Suso do Dezaseis / O DEZASEIS

Suso do Dezaseis

Finalmente, Xesús Manuel Coba Cascallar, coñecido como Suso do Dezaseis, é o cuarto homenaxeado coa Alba de Compostela. Cascallar é o hostaleiro que puxo en marcha a Casa de Xantar O’Dezaseis asentada no barrio de San Pedro e que, neste 2025, está de 30 aniversario.

Como hostaleiro destaca por crear comunidade ao redor da cociña tradicional e de calidade, e por converter o seu restaurante en lugar de xuntanza cultural e social, conseguindo crear un espazo de referencia tanto para persoas visitantes como para a veciñanza.