Raxoi prevé a aprobación definitiva da taxa turística no pleno do mes de xullo

Consultada polos medios sobre o malestar dunha parte do sector hoteleiro ante a implantación da taxa turística, a concelleira de Capital cultural, Míriam Louzao, comentou na rolda de prensa posterior á xunta de goberno local que se trata, esta, dunha cuestión recorrente e que esa parte do sector presentou alegación á ordenanza municipal, mais asegurando entender as reticencias ao cambio asegurou que a taxa turística segue adiante e que o Goberno local prevé a aprobación definitiva da ordenanza no Pleno do mes de xullo.

«Esta semana», comentou Louzao, «convocaremos de novo as asociacións e tamén haberá unha xuntanza aberta a todas as persoas que teñen un establecemento que vai ter que recadar este imposto para, unha vez fechado o prazo de alegacións, explicarlles cal vai ser o resultado final e amosarlles a mecánica» do cobro da taxa, informando de cuestións máis prácticas da posta en marcha deste novo imposto municipal.

Defensa do mantemento do diálogo co sector

En calquera caso, e en relación con esa parte do sector que se opón á implantación da taxa turística na cidade, a concelleira asegurou que «respectando a súa opinión, isto vai ser unha realidade». «Insistimos moitas veces que isto se falou co sector, entendemos a reticencia dunha parte e tamén que por máis que se fale non se van convencer da posta en marcha deste imposto», resolveu Louzao para insistir en que respectar a diversidade de opinións «non pode significar que paremos de propor e de por en marcha un imposto do que quedou demostrado que a maior parte da cidadanía e boa parte do sector tamén está de acordo con poñelo en marcha».

A edil defendeu que se falou «con todo o sector» polo que aqueles empresarios de Santiago en desacordo non poden alegar falta de diálogo e fixo referencia a xornada específica celebrada no edificio Cersia a finais do mes de marzo. Ademais, Míriam Louzao insistiu en que se falará co sector «todo o que faga falta pero que unha parte do mesmo non queira poñer en marcha o imposto non pode significar que non o poñamos en marcha».