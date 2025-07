Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle: a Deputación da Coruña licita o último tramo

A finalización da Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle, a primeira da provincia da Coruña e a máis longa de Galicia, está máis próxima. O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, vén de asinar a licitación das obras do último tramo que queda por executar, un treito de pouco máis de tres quilómetros do total de 36 de senda ciclable e peonil que discorren entre Cerceda e Santiago sobre o antigo trazado ferroviario. A Deputación acomete este proxecto da man da Fundación dos Ferrocarriles Españois e con financiamento de fondos Next Generation.

A institución provincial dá así un novo paso para cumprir o compromiso que o propio Formoso adquiriu hai tres anos, cando na inauguración do tramo entre Cerceda e Oroso asegurou que se completaría o itinerario ata a capital de Galicia. Naquel momento, o presidente recordaba que o proxecto naceu no 2008, «pero quedou aparcado nun caixón e non se retomou ata o ano 2017, coa nosa chegada ao goberno provincial».

A Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle aséntase sobre o trazado do ferrocarril entre A Coruña e Santiago que quedou en desuso tras a posta en funcionamento do eixo atlántico de alta velocidade. O tramo que se licita agora é o comprendido entre os puntos quilométricos 7+010, no lugar compostelán de Ramelle, e 10+180, situado na ponte sobre o río Tambre, no mesmo termo municipal. Trátase do denominado Tramo 2.1, de 3.170 metros e que une os outros dous: Cerceda-Oroso e o inicio desde a capital galega.

Os traballos consistirán no acondicionamento da plataforma, cun ancho dispoñible de 3,5 metros, de xeito que queden separados os tráficos peonil e ciclista. A superficie para o paseo a pé será de terra, mentres que a destinada ao paso de bicicletas terá un dobre tratamento asfáltico. Ademais da adecuación do propio trazado, o proxecto inclúe o arranxo de dous camiños rurais nas súas inmediacións. Un deles parte da estrada de acceso a Ramelle e o outro sae do núcleo do Castro para unirse á Vía Verde no punto quilométrico 8+560.

O proxecto contempla un orzamento de 279.342.22 euros e un prazo de execución de catro meses contados a partir do inicio dos traballos.