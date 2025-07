Visita guiada con Encarna Otero por el Sarela: «Os lavadoiros eran espazos de liberdade para as mulleres»

7H Cooperativa Cultural realizó ayer la tercera actividad previa al inicio del Delas Fest VII. La organización, en compañía de la historiadora Encarna Otero, acompañó a los asistentes a una ruta centrada en los oficios femeninos vinculados al agua. La visita arrancó a las 10.00 horas en el Lavadoiro do Espiño, ubicado en el parque de Galeras; un lavadero municipal construido en 1904 a través de una petición que las mismas lavanderas enviaron el Concello de Santiago.

Una profesión con historia

Las lavanderas constituían un colectivo marginado que pese a desempeñar un ejercicio importante en una época donde la tecnología de lavado todavía era una fantasía, «tiñan unhas condicións laborais durísimas, un resfriado común podía convertirse nun serio problema pulmonar. Ademais, ao transportar cestos cargados de roupa, a súa columna resentíase, ocasionándolles graves problemas tanto na espalda como nas pernas», explicó la historiadora. El recorrido abarcó el barrio de Santa Isabel, donde Otero contó al grupo la historia de la Prisión de Santa Isabel, un antiguo cuartel militar abandonado a inicios del siglo XX debido a las humedades, y cuya actividad se retomó después de la sublevación militar de 1936. El régimen franquista obligó a más de 1.500 hombres a trabajar reconstruyendo las instalaciones, «as consecuencias podían ser terribles, pero as lavandeiras encargáronse da roupa dos presos en sinal de apoio», relató Otero.

El oficio de las lavanderas apareció en Santiago en el siglo XVIII, desde sus inicios se trató de una profesión con pésimas condiciones laborales. «Era un traballo mal remunerado, en ocasions autónomo, polo que non tiñan nin un soldo fixo nin dereitos laborais», afirmó la historiadora. No obstante, la profesión continuó desarrollándose y, a lo largo del siglo XX, las mujeres lograron obtener contratos de trabajo en los hospitales de la capital, recibiendo un sueldo fijo a cambio de sus servicios.

Encarna Otero y los asistentes realizando la ruta por los oficios vinculados al agua. / CEDIDA

Un oficio que perdura en la memoria histórica

El Lavadoiro do Empedrado y el Lavadoiro de O Carme de Abaixo eran localizaciones asiduas para las lavanderas. «Aquí, xeralmente, lavaban a roupa procedente do hospital, os uniformes dos traballadores, pero tamén a roupa das prostitutas», indicó Otero durante el recorrido. Santiago alberga numerosas zonas de lavado que, con el paso de los años, han sido reconstruidas en aras de preservar la memoria histórica: «os lavadoiros eran espazos de liberdade para as mulleres, lugares onde podían falar e aprender entre elas».

Con la llegada a los hogares del agua corriente y las lavadoras, la presencia de la profesión disminuyó, no obstante, «aínda quedan mulleres, e digo mulleres porque ata agora non vin a ningún home traballando nun lavadoiro», contó Encarna entre risas, «que seguen cobrando un servizo por lavar certas prendas de roupa ou obxectos como alfombras nos lavadoiros». La visita concluyó a las 11.30 horas en el barrio de O Carme de Abaixo, y la experiencia no se quedó en una simple visita guiada, fue más allá, explicando a los asistentes la historia de unas mujeres que a pesar de las duras condiciones continuaron cantando y lavando la Historia.