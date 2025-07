Do Delas Fest a un novo concerto do Atardecer no Gaiás: oito plans para este xoves en Santiago

Arrinca a VII edición do Delas Fest, arte urbana en feminino

FESTIVAL. Arranca unha nova edición do Delas Fest, e xa van sete. O festival de arte urbana feita por mulleres e contando coa complicidade e coa implicación da veciñanza, un evento que non só se celebra en Compostela, tamén nos concellos veciños de Brión e, por primeira vez este ano, de Negreira.

Santiago acolle dúas intervencións, a cargo dos pinceis e sprais de María Peña-Mapecoo, que pinta en Santa Isabel, e Hanna Lucatelli, artista plástica e muralista, realiza a súa intervención entre os barrios de Vite-Vista Alegre. Entre os días 10 e 16 de xullo.

A música de Debussy chega ás II Xornadas de Frauta de Galicia

MÚSICA. Continúan no hotel Palacio del Carmen (rúa Oblatas, s/n) as II Xornadas de Frauta de Galicia. Desta volta o repertorio é do compositor Debussy.

Intervirán os intérpretes de frauta Diego Acuña, Néstor Sutil e André Cebrián, que estarán compañados por Susy Riminucci (á viola), Bleuenn Le Friec (coa arpa) e Esteban Domínguez (ao piano). Coma sempre ás entradas teñen un custo de 10 euros.

As II Xornadas de Frauta de Galicia despediranse da capital galega o vindeiro domingo 13 de xullo.

Compostela Convive, no mercado

GASTRONOMÍA. Chega hoxe unha xornada máis do programa Compostela Convive, a segundo do ciclo que ten lugar na Aula Gastrocultural da Praza de Abastos.

Desta volta é a quenda de Tomás Rubio, do restaurante A Viaxe, que prepara unha degustación de petiscos da cociña peruana e galega. O evento é ás 19 horas, de balde e previa inscrición.

Cobb e Cobblestones en San Martiño Pinario

CONCERTO. Á 21 horas a música chega á praza de San Martiño Pinario da man de Mike Cobb & The Cobblestones.

Con repertorio orixinal do grupo Espiño, Fran Facal (batería) e Alfonso Espiño (baixo e voz) divírtense tocando versións en formato power trío co músico neoiorquino Mike Cobb (guitarra e voz).

A portuguesa Ana Lua Caiano nos Atardeceres do Gaiás

MÚSICA EN DIRECTO. A praza central do Gaiás acolle esta noite, ás 21:00 horas o concerto de Ana Luia Caiano. A artista portuguesa explora a fusión do folclore luso coa electrónica, incorporando os sons do cotián e da tradición en melodías superpostas e letras poéticas que conectan «fondamente» co público.

O seu nome emerxeu na escena portuguesa hai pouco máis dun ano e co lanzamento do seu disco debut Vou ficar neste quadrado (Glitterbeat, 2024) conquistou a crítica especializada internacional e a festivais como o Primavera Sound.

Ana Lua Caiano actúa hoxe en Compostela / Tiago Nuno

Compostela en relato curto da man de Xerais

NOVELA. O Pazo de San Roque vai ser esta tarde, ás 19.30 horas, o escenario da presentación da publicación de Xerais Compostela, unha obra colectiva de relatos curtos.

Entre os autores que participan desta edición hai nomes coma o ex presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, o escritores Alfredo Conde e José Antonio Perozo ou a autora Arancha Nogueira.

Un novo Soundpainting na Casa das Crechas

ARTES. O programa internacional de Soundpainting continúa este xoves na Casa das Crechas, de novo ás 21 horas.

Os artistas de hoxe son os membros OGL + Soundpainters internacionais: Xosé Miguélez, LAR Legido, Saul Puga, Diego Alonso e Macarena Montesinos, dirixidos por Eric Chapelle, Samu Gryllus, François Cotinaud, Leese Walker e Audrey Vallarino.